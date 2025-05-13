«القيصر» يحيي حفلين في دبي السبت والأحد المقبلين

يحيي الفنان العربي الشهير كاظم الساهر حفلين مباشرين على خشبة مسرح «دبي أوبرا» في 17 و18 مايو الجاري، ضمن أحدث جولاته العالمية التي تحمل عنوان «بين الأمس واليوم»، حيث سيستمتع الجمهور بأداء أحد أشهر نجوم الغناء العرب الملقب بـ«قيصر الأغنية العربية».

وسيستمتع الحضور بأجمل الأغنيات والألحان والأجواء المفعمة بسحر الموسيقى العربية، حيث سيقدم كاظم الساهر خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، مثل: «أنا وليلى» و«ها حبيبي» و«حافية القدمين» و«يا قلب» و«أحبيني»، وغيرها الكثير من أعماله المتميزة، التي لاقت إعجاب الجمهور في العالم العربي، وأطربت مسامعه.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر يعد أحد أبرز الفنانين العرب، مع تحقيق ألبوماته الغنائية مبيعاتٍ تجاوزت 100 مليون في جميع أنحاء العالم.