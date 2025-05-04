«دبي أوبرا» تستضيف حفل الذكرى الخمسين لمسيرة دينيس ماتسويف

يحيي دينيس ماتسويف، أحد أعظم عازفي البيانو في العالم، اليوم، الذكرى الخمسين لمسيرته الفنية الاستثنائية، بحفل موسيقي في «دبي أوبرا».

الحفل يأتي بعد عام تماماً، على حفله الناجح، الذي أحياه «دبي أوبرا»، في نفس اليوم من العام الماضي.

سيتضمن البرنامج الموسيقي للحفل روائع تبرز براعة دينيس ماتسويف، التي لا تضاهى وشغفه بالموسيقى، ليعيد الحياة لأعمال أيقونية لكل من تشايكوفسكي وغيرشوين وغيرهما.

ويأتي الحفل المرتقب ليعبر عن الذوق الرفيع لجمهور «دبي أوبرا»، التي تستقطب أهم العازفين وأشهر العروض، وأكثرها تألقاً في عالم الموسيقى والمسرح، والاستعراض، والغناء، والأوبرا.

وتنضم إلى ماتسويف في هذه الأمسية، التي لا تُنسى، أوركسترا ولاية تشيليابينسك السيمفونية، التي تُعرف بأدائها الديناميكي وتعاونها مع كبار العازفين المنفردين، وقد رسخت مكانتها قوة ثقافية بارزة داخل روسيا وخارجها، وتحت قيادة المايسترو أليكسي روبين الملهمة تأسر الأوركسترا الجماهير في أرقى المسارح والمهرجانات حول العالم.

ويقود أوركسترا ولاية تشيليابينسك السيمفونية المدير الفني أليكسي روبين، المايسترو المعروف.

تخرج ألكسي روبين في معهد سانت بطرسبرغ الحكومي للموسيقى بتخصص قيادة الكورال والسيمفونيات. حاز عدة جوائز في مسابقات وطنية، تعاون مع أوركسترات مرموقة، وشارك في دورات تدريبية مع قادة أسطوريين مثل يوري سيمونوف وريكاردو موتي.

كما شغل مناصب مرموقة، بما في ذلك مساعد قائد أوركسترا الفيلهارمونية في موسكو، وحتى عام 2024 قائد أوركسترا «روسيا الجديدة» السيمفونية الحكومية. في عام 2023 حصل على شهادة شرف رئاسية لإسهاماته في الثقافة الروسية، ورافق نهائيات الدورة السابعة عشرة من مسابقة تشايكوفسكي الدولية.

في عام 2024 تم تعيينه قائداً رئيسياً لأوركسترا ولاية تشيليابينسك السيمفونية، حيث يواصل تعزيز تقاليد التميز الخاصة بالأوركسترا. فيما تأسست الأوركسترا عام 2019 بدعم من دينيس ماتسويف، وهي من أبرز الفرق الموسيقية في منطقة الأورال الجنوبية، وقدمت عروضها في أرقى المسارح، وتعاونت مع عازفين وقادة أوركسترا مرموقين.

تشارك الأوركسترا بشكل منتظم في مهرجانات كبرى، مثل «مهرجان دينيس ماتسويف يقدم» و«مهرجان يوري بشميت»، كما أنها خاضت جولات دولية، وفي عام 2022 حصلت على جائزة «440 هيرتز» عن برنامجها «بروكوفييف».