عرض فني عالمي مسك ختام «ليالي الفردوس» في «إكسبو دبي» السبت المقبل

تختتم أوركسترا الفردوس، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، وأول أوركسترا نسائية بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموسم الأول لسلسلة حفلات «ليالي الفردوس» بعرض فني باهر، يحتفي بموسيقى الأوبرا العالمية، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الناجحة جماهيرياً.

وتشارك في الحفل الختامي، الذي يقام يوم السبت المقبل، على مسرح ساحة الوصل، ثلاث من مغنيات موسيقى الأوبرا المعروفات على نطاق عالمي، تتقدمهم الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، مع الفنانة الصربية آنا كوفاتشيفتش، والمغنية الأوبرا الروسية ألينا فاسينا.

وكانت أوركسترا الفردوس، المؤلفة من أكثر من 50 عازفة موهوبة من 24 جنسية مختلفة، قد أطلقت برنامج «ليالي الفردوس» في شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك من خلال حفل قدم عدداً من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وآخر في شهر يناير الماضي بمناسبة العام القمري الجديد، أما الحفل الثالث فكان خلال شهر رمضان المبارك على مدى يومين، استمتع خلاله الزوار بمقطوعات عربية خالدة ومشاركة مميزة من «الأخوات أيوب».

واستقطبت هذه الحفلات إقبالاً ملحوظاً من جمهور متعدد الجنسيات ومن مختلف الأعمار، وهو ما يتوافق مع أهداف المبادرة في نشر ثقافة الموسيقى الأوركسترالية بين كل أطياف المجتمع، وتحفيز الأجيال الصاعدة على الاهتمام والمشاركة في هذا النوع من الموسيقى الراقية.