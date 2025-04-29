عاطف أسلم يشعل أجواء القرية العالمية

تألقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بأجواءٍ موسيقية استثنائية خلال حفل المغني الباكستاني عاطف أسلم أول من أمس. وقد عمّت أرجاء المسرح بأجواء الترقب والتشويق حين أعلن مقدمي البرامج «مريم قيسات» و«لوكش دهارمن» من إذاعة «سيتي 101.6»، الشريك الإذاعي الرسمي للحفل، عن وصول النجم الشهير.

واحتفلت الوجهة بأمسية موسيقية استثنائية، حطّمت خلالها الأرقام القياسية في تفاعل الجمهور وتصفيقهم عبر أداء استمر لأكثر من ساعتين.

وقد تميّز حفل النجم عاطف أسلم بتنوّع ألوانه الموسيقية، حيث غنّى النجم باللغات الهندية والأردية والبنجابية والإنجليزية، وعزف على الجيتار، ورقص خاطفاً أنظار ضيوف الوجهة بحركات موسيقى التكنو الحيوية.

واستمتع الجمهور بأداء النجم عاطف أسلم وتقديمه لبعض من أشهر أغانيه مثل «بيهلي نزر ميين» و«ووه لاهمي»، مبهراً الجميع بصوته المذهل وقدرته على أداء أنواع غنائية مختلفة ببراعة.

كما قدم للحضور أغنيات كلاسيكية مثل «إك بيار كا نجمة هاي» و«لامبي جوداي». وعزف عاطف أسلم على الجيتار وقدّم أداءً مبهراً لأغنيات مثل «جان-إي جان» و«دووري» و«آدات» و«هونا ذا بيار» و«تيرا هون لاغا هوون» و«جيين لاغا هوون». وقد غمر الحماس محبي النجم عاطف أسلم وضيوف الحفل الغنائي، حيث ردّدوا كلمات الأغاني بكل شغفٍ، وتمايلوا مع الألحان الجميلة، واستمتعوا بالحضور الآسر للفنان.