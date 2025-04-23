موسيقي شهير يعزف 16 ساعة متواصلة

يحيي عازف البيانو إيغور ليفيت، في لندن، حفلة موسيقية فريدة، تستمر لأكثر من 16 ساعة متواصلة على مدار يومين (غداً وبعد غد)، إذ يعزف خلالها منفرداً مقطوعة «فيكساسيون» لإريك ساتي، بقيادة مارينا أبراموفيتش.

ورأى مركز ساوث بانك، الذي ينظم الحفلة، أن العزف لهذه المدة «إنجاز يتطلب قدرة على التحمل».