Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

موسيقي شهير يعزف 16 ساعة متواصلة

undefined's profile picture

أ ف ب

لندن

يحيي عازف البيانو إيغور ليفيت، في لندن، حفلة موسيقية فريدة، تستمر لأكثر من 16 ساعة متواصلة على مدار يومين (غداً وبعد غد)، إذ يعزف خلالها منفرداً مقطوعة «فيكساسيون» لإريك ساتي، بقيادة مارينا أبراموفيتش.
ورأى مركز ساوث بانك، الذي ينظم الحفلة، أن العزف لهذه المدة «إنجاز يتطلب قدرة على التحمل».