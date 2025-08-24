«أوركسترا شرطة الشارقة» تبرز الثقافة الإماراتية في موسكو

خطفت أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة أنظار جمهور الساحة الحمراء في موسكو، خلال مشاركتها المتميزة في النسخة الـ 17 من مهرجان «برج سباسكايا» الدولي للموسيقى العسكرية، بعد أن قدمت أداءً فنياً رفيعاً أبرز ثراء الثقافة الإماراتية.

ويعد المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 22 ولغاية 31 أغسطس الجاري، واحداً من أضخم ثلاثة مهرجانات من نوعه في العالم، إذ يجمع أفضل الفرق الموسيقية العسكرية الروسية والأجنبية، ووحدات الحرس الفخري لرؤساء الدول، وفرق الفولكلور الأصيلة، ويسهم بشكل كبير في تنمية الحوار الثقافي بين البلدان، ويعزز أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب من أجل مستقبل سلمي أفضل.