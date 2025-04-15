«ذا بالس» في دبي.. سرديات اللحن والرقص تعانق الابتكار

تستعد دبي أوبرا لاستضافة فرقة Gravity & Other Myths الأسترالية المشهورة عالمياً لتقديم عرضها الاستثنائي «ذا بالس»، الذي يعيد تعريف حدود الموسيقى، وذلك من 9 إلى 11 مايو المقبل.

ويتميز العرض بجسديته القوية وسرده العاطفي، حيث يجمع بين الأكروبات الحي مدموجاً مع الموسيقى المؤثرة، والإضاءة الغامرة في تجربة مسرحية لا تُنسى.

وقد فاز عرض «ذا بالس» بثلاث من الجوائز المرموقة ضمن جوائز السيرك العالمية، بما في ذلك أفضل إنتاج، وتصميم رقص، وتصميم فني.

يضم العرض 18 فناناً أكروباتياً، و25 مغنياً من جوقة موسيقية يقدمون عرضاً مدهشاً يجسد القوة البشرية، الانسجام، والمرونة.

وفي هذا العرض سيرى الجمهور أحداثاً مثيرة، حيث الأهرامات البشرية تنهار، وتُبنى من جديد بإيقاع متناغم، وذلك بالتزامن مع موسيقى تصاعدية من تأليف أكرم إلي فينيكس، وتصميم إضاءة مبدع من جيف كوبهام.

ويتميز العرض بأداء رائع ينبض بالحياة وتجربة حسية وعاطفية، تربط بين المؤدين والجمهور على مستوى عميق، كما يتميز بقدرته الفريدة على استكشاف مواضيع الاتصال، والتعاون، والروح الإنسانية المشتركة.

ويتضمن العرض الرقص على المسرح، حيث يثير التناغم بين الصوت والحركة مشاعر الدهشة والانبهار.

وأعرب باولو بيتروشيللي، رئيس «دبي أوبرا» عن فخره بهذا الحدث قائلاً: «يُعد هذا الإنتاج لحظة مفصلية في مسيرة «دبي أوبرا».

نحن فخورون بتقديم عروض تجمع بين الابتكار، والقوة العاطفية، والأهمية الثقافية. «ذا بالس» يجسد كل هذا وأكثر.

إنه تعبير جريء عن التميز الفني، يجمع بين مواهب عالمية بطريقة تترك أثراً دائماً في كل مشاهد. واستضافة هذا العرض في دبي يعكس التزامنا بتقديم تجارب ثقافية عالمية المستوى لجمهورنا».