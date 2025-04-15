ملحن يؤلف الموسيقى بعد وفاته!

في معرض «ويسترن أستراليا» الفني، تقدم للزوار فرصة فريدة للاستماع إلى سيمفونيات من تأليف «دماغ مصغر» للموسيقي الأمريكي ألفين لوسييه الذي كان رائداً للموسيقى الطليعية، وتوفي عام 2021. وقام فريق مكون من علماء الأعصاب والفنانين بإحياء إبداع المؤلف الموسيقي الراحل، في محاولة للاستمتاع بتأليفاته الموسيقية، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وقد أُطلق على المشروع اسم «Revivification» (الإحياء) حيث كانت عضية الدماغ عنصراً رئيساً في عمل العلماء، وهي بنية مجهرية تحاكي وظائف الدماغ البشري. وتم تكوينها من خلايا مستخلصة من دم لوسييه الذي تبرع به قبل وفاته.

ووضِعَت العضيات الدماغية المستخلصة من لوسييه على شبكة دقيقة مكونة من 64 قطباً كهربائياً. وبفضل ذلك بدأ الدماغ الاصطناعي يعزف الموسيقى.