مهرجانات بعلبك.. «كارمن» وحفلة غامرة لهبة طوجي

ارتأت مهرجانات بعلبك الدولية حصر برنامجها لهذا الصيف بعملين كبيرين، أحدهما صيغة جديدة من إنتاجها لأوبرا «كارمن»، أحد أبرز أعمال الغناء الكلاسيكي، والثاني حفلة غامرة بلمسات رحبانية للمغنية اللبنانية ذات الشهرة العالمية هبة طوجي، على ما أعلن المنظمون، أمس.

وأوضحت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج في مؤتمر صحافي أن الشعار المعتمد هذه السنة للحدث، الذي تحتضنه أعمدة القلعة الرومانية في «مدينة الشمس» هو «عواميد للخلود».

وقالت دو فريج: «اخترنا إقامة عرضين كبيرين جداً بدلاً من حفلات صغيرة، وهذان العرضان يحتاجان إلى موقع بعلبك، ونحن متفائلون بأن نتمكن من تنظيم المهرجان في بعلبك هذه السنة».

وقال وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، إن الرسالة من إحياء المهرجانات «هي أن إصرارنا على الحياة وعلى العطاء، وعلى تمسكنا بتراثنا من خلال بعلبك، وعلى إبداعنا الفني، يزيد مهما زادت الصعوبات علينا». ويتضمن برنامج المهرجان عرضاً في 25 يوليو المقبل من إنتاج مهرجانات بعلبك لأوبرا «كارمن» الشهيرة لجورج بيزيه، يتولى إخراجه البرازيلي اللبناني الأصل جورج تقلا.

وتحتضن قلعة بعلبك المغنية اللبنانية هبة طوجي في حفلة بعنوان «حقبات» من إنتاج الفنان أسامة الرحباني.

وتجمع هذه الحفلة تحت القيادة الموسيقية للمؤلف والمنتج أسامة الرحباني، بحسب الملف الصحافي، «بين الأصالة والإبداع، من خلال صوت» طوجي، التي شاركت في ديسمبر الفائت في الافتتاح التاريخي لكاتدرائية نوتردام في باريس بعد ترميمها، وتولت دور إسميرالدا الرئيسي في المسرحية الغنائية «أحدب نوتردام».