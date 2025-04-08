هاني شاكر ووائل جسار يغنيان في دبي 3 مايو

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الفن والغناء في العالم العربي، لتقدم لجمهورها أجواء مفعمة بالمرح والترفيه نابضة بسحر الموسيقى وروعتها، وفي هذا السياق، تستضيف دبي حفلاً فنياً يجمع النجمين المصري هاني شاكر واللبناني وائل جسار على مسرح «دبي أوبرا» في 3 مايو المقبل، حيث سيقضي الحضور أمسية حافلة بالأجواء الرومانسية والألحان العربية الخالدة.

وسيقدم الفنانان خلال الحفل باقة من أغانيهما القديمة والحديثة، حيث برز اسم النجم هاني شاكر في سبعينيات القرن الماضي، ويشتهر بأغنياته التي تجمع بين رقي الكلمة وروعة اللحن والصوت الشجي، وله مكانته المميزة بين رواد الموسيقى العربية، كما حمل لقب «أمير الأغنية العربية»، وأطلق عشرات الأغنيات الناجحة خلال مسيرته الفنية المتواصلة، وسيؤدي مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «لسة بتسألي» و«حلوة يا دنيا» و«يا ريتني» والكثير غيرها.

أما وائل جسار، فسيغني خلال الحفل مجموعة واسعة من أشهر أغنياته، بما فيها «مشيت خلاص» و«غريبة الناس» و«بتوحشيني» وغيرها، وقد اشتهر جسار بصوته المميز وبأسلوبه الغنائي الرومانسي الذي أكسبه محبة الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.