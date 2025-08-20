«كمان» عمره 3 قرون نجم مهرجان موسيقي شهير

ستكون واحدة من أغلى آلات الكمان في العالم، صُنعت قبل 3 قرون على يد صانع كمان إيطالي، نجمة الاحتفالات خلال مهرجان «بي بي سي برومز» الموسيقي الكلاسيكي العريق الذي ينطلق في لندن 28 أغسطس.

ويُعد الكمان، المعروف بـ «كارودوس»، من الآلات القليلة المتبقية التي صنعها جوزيبي غوارنيري ديل جيسو من كريمونا في شمال إيطاليا. وبيعت الآلة في يونيو مقابل 20 مليون دولار لصالح منظمة غير ربحية.

وصُنع الكمان عام 1743، وسيُقدّم للمرة الأولى في مهرجان «برومز» بقاعة رويال ألبرت هال، إذ سيعزف عليه الكوري الجنوبي إينمو يانغ.