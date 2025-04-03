مهرجان أبوظبي الـ 22 يجمع «أساطير» الموسيقى العالمية

تُسلط الدورة الثانية والعشرون من مهرجان أبوظبي، الضوء على أكثر من 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، ضيف الشرف لدورة المهرجان لهذا العام، ويعود مهرجان أبوظبي 2025 ليستكمل برنامجه الرئيس خلال الفترة من 9 إلى 29 أبريل بتشكيلة استثنائية من العروض الموسيقية العالمية التي تجمع بين أساطير الإيقاع، وعازفي البيانو، وحفلات الأوركسترا المرموقة، وعروض باليه مبهرة بمشاركة نجوم عالميين. وستقام فعاليات المهرجان طوال شهر أبريل في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتقدّم فرقة كودو اليابانية الشهيرة لطبول التايكو (8 – 9 أبريل) أداءً استثنائياً على مسرح مهرجان أبوظبي، في عرض عالمي حصري يُقام أول مرة في العالم العربي، حيث يلتقي الإبداع المعاصر بالتقاليد العريقة في تجربة فنية مبهرة.

وفي 11 أبريل الجاري يستعد عازف البيانو الموهوب يونتشان ليم، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، لإحياء أمسية موسيقية مميزة على المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

وفي 14 أبريل الجاري تشهد القاعة الزرقاء، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي استعدادات كونيكو كاتو، إحدى أبرز عازفات الإيقاع على الساحة العالمية، لتقديم عرض فني استثنائي في أبوظبي، حيث تستعرض براعتها في العزف على آلات الكيبورد والإيقاع بأسلوب يمزج بين الدقة الفنية والتعبير الموسيقي العميق. وفي 16 أبريل الجاري يقدم في المسرح الأحمر، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي الثنائي الأسطوري كاتيا ومارييل لابيك.