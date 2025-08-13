نجوى كرم تشدو في دبي 30 سبتمبر

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الغناء العرب ليقدموا أروع أعمالهم على أرضها، موفرة بذلك لجمهورها أجواء غنية بالألحان والموسيقى، وحفلات فنية تنبض بالحماس والفرح.

وفي هذا السياق، تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في «دبي أوبرا» 30 سبتمبر المقبل، حيث ستقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي لاقت إعجاب واستحسان محبيها في مختلف أنحاء العالم العربي.

وتمتلك الفنانة نجوى كرم شهرةً واسعةً بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، وتتميز بحضورها الفني اللافت الذي يمتد لسنوات طويلة، وبالحفلات الفنية المميزة التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

وسيكون الجمهور في دبي على موعد خلال هذه الأمسية مع أروع أغنيات نجوى كرم، مثل «الليلة ليلتنا» و«كثير حلو» و«يا مرحبا يا ليل» و«بيروت» و«يلعن البعد»، و«هيدا حكي»، و«خليني شوفك»، و«ملعون أبو العشق»، وغيرها الكثير من الأغاني، ما يوفر للحضور أمسية غنائية استثنائية مفعمة بالطرب الأصيل والإيقاعات العصرية.

وتُعرف نجوى كرم بلقب «شمس الأغنية اللبنانية»، وتشتهر بأسلوبها الفني المميز، حيث تمزج بين الموسيقى المعاصرة والأغنيات التقليدية، كما حازت نجوى كرم على العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حضورها المؤثر ضمن لجنة التحكيم في المواسم الستة من برنامج المواهب «آرابز غوت تالنت»، ولها موقعها الخاص والمميّز في الساحة الفنية العربية.

ويأتي حفل «دبي أوبرا» ضمن سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها نجوى كرم مؤخراً في عدد من العواصم العربية، أبرزها حفلها الأخير في العاصمة الأردنية عمّان، الذي أقيم 17 يوليو الماضي، على مسرح المدرج الروماني العريق وسط المدينة.