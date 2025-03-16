دينيس ماتسويف على موعد جديد في مايو مع «دبي أوبرا»

بعد عام تماماً، يعود عازف البيانو الروسي العالمي دينيس ماتسويف، صاحب الروائع الفنية الموسيقية التي تردد صداها في القارات كافة، إلى «دبي أوبرا»، ليحيي حفلاً في الرابع من مايو، بعد حفله الناجح العام الماضي، الذي تم في نفس التاريخ.

موعد عازف البيانو الروسي العالمي دينيس ماتسويف، مع «دبي أوبرا»، بات يبدو ثابتاً، فها هو سيعود إلى جمهور الموسيقى في دبي، حيث يحيي حفلاً مباشراً في «دبي أوبرا»، يؤدّي خلاله أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية.

ويأتي الحفل المرتقب ليعبر عن الذوق الرفيع لجمهور «دبي أوبرا»، التي تستقطب أهم العازفين وأشهر العروض، وأكثرها تألقاً في عالم الموسيقى والمسرح والاستعراض والغناء والأوبرا.

يقدم ماتسويف معزوفات كلاسيكية لأشهر موسيقيي العالم، عازفاً بأصابعه الذهبية مقطوعات شهيرة لموزارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي، وملهمه في العزف الموسيقي الروسي «رخمانينوف».

تاريخ

يذكر أن ماتسويف قدم في تاريخه القصير والكبير أعظم الأعمال الموسيقية، وبات يصنف واحداً من مصاف عازفي البيانو الأشهر في العالم في القرن الواحد والعشرين، وهو من مواليد 1975م، وعلى الرغم من صغر سنه، فإنه بات يلقب بـ«عبقري البيانو» لقدرته على ترجمة إحساس المقطوعات الشهيرة.

من ناحيته، يؤكد ماتسويف أن معلمه الأول الذي تأثر به هو الموسيقي الروسي سيرجي رخمانينوف (1873 - 1943)، وهو واحد من أعظم عازفي البيانو في تاريخ الموسيقى، الذي يكمن إبداعه في أسلوب عزفه الرومانسي المميز، وتأثيراته لم تكن على دينيس ماتسويف فقط، بل على كل الموسيقيين الروس قبله، من تشايكوفسكي، وريمسكي، وكورساكوف، وغيرهم.

وبلا شك، فإن جمهور «دبي أوبرا» في مايو على موعد مع ماتسويف يقودهم خلاله للاستماع إلى أداء مميز، ومفاجآت رائعة، يعدها الفنان المعروف بارتجاله بعض المقطوعات، كما كان يفعل خلال جولاته العالمية.

يذكر أن ماتسويف شارك بالعزف مع العديد من فرق الأوركسترا الشهيرة في جميع أنحاء العالم، كما فاز في «مسابقة تشايكوفسكي الدولية»، وكرّس حضوره بين أبرز عازفي البيانو العالميين. وفي أمسيته المرتقبة في «دبي أوبرا»، سيبهركم ببرنامج جديد يشمل مقطوعاتٍ كلاسيكية وموسيقى «جاز»، من خلال مجموعةٍ من روائع مؤلفين موسيقيين عالميين، مثل «غريغ» و«رخمانينوف» و«غيرشوين» و«برنشتاين» وغيرهم، برفقة عازف الباص الشهير «أندريه إيفانوف»، وعازف الدرامز «ألكسندر زينجر».