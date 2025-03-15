«دبي أوبرا».. عروض موسيقية وأمسية شعرية

تشهد «دبي أوبرا» تقديماً أخيراً للعرض الموسيقي الضخم «راجاديراج»، الذي صُمم بشغف لإعادة ربط جيل اليوم بالإرث الخالد لشري كريشنا، إذ يحتفل بثقافة الهند الغنيّة وتراثها العميق.

ويفتح اختتام هذا العرض، الذي يضم 20 أغنية ملهمة يؤديها أكثر من 180 فناناً موهوباً، الباب أمام قائمة جديدة من العروض والفعاليات من أبرزها، أمسية (21 مارس الجاري) تجمع بين سحر الشعر وعذوبة الألحان.

حيث تشارك مجموعة من الشعراء (فيصل العدواني، ومحمد صقران، وناصر الوبير) في رحلة عبر قصائدهم العميقة والمليئة بالمشاعر، في سياق تتداخل فيه الكلمات مع الألحان لتروي قصصاً آسرة.

وفي الفعاليات الموسيقية تقدم الدار العازفة البولندية المُبدعة ألكساندرا سويغوت (29 مارس) من خلال رحلة موسيقية استثنائية على مسرح ضمن أمسيّة فريدة مخصصة لأروع أعمال فريديريك شوبان، التي تشتهر العازفة بتفسيراتها المُبدعة وعزفها الرائع على البيانو، وإضفائها روحاً جديدة على أبرز مؤلفات الموسيقار الشهير، حيث تبرز موهبتها الفريدة في التواصل مع الموسيقى والجمهور على حدٍ سواء.

في الثلاثين من مارس الجاري، تضرب الدار موعداً مع الثنائي همايون شجاريان وأنوشيرافان روحاني.

ويعد همايون شجاريان، أحد أشهر الأصوات في الموسيقى الإيرانية، الذي يتميز بمزجه بين الفن التقليدي والمعاصر، أما أنوشيرافان روحاني، فهو العازف المبدع الذي يعزف على الآلات الموسيقية الإيرانية بشكلٍ فني استثنائي، مما يضفي طابعاً خاصاً على كل لحن.