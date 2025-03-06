«يوروفيجن» تزخر بـ«المفاجآت» مايو المقبل

وعد منظّمو مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» التي تقام هذه السنة في مدينة بازل السويسرية بأن تكون نسخة 2025 زاخرة بـ«المفاجآت»، وأكدوا أول من أمس قبل شهرين من أكبر حدث للموسيقى الحية في العالم أن دورة هذه السنة ستكون حافلة بـ«الأفكار المجنونة».

ويُتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من محبي هذا الحدث التلفزيوني السنوي إلى المدينة الواقعة على ضفاف نهر الراين عند حدود سويسرا وفرنسا وألمانيا، وتقام المرحلة نصف النهائية من المسابقة يومي 13 و15 مايو، والحفلة النهائية في 17 مايو في قاعة سانت ياكوبشاله، فيما يُنتظَر أن يتابع أكثر من 160 مليون شخص آخر المسابقة عبر شاشات التلفزيون.

وأكد المنتج التنفيذي المشارك لمسابقة «يوروفيجن 2025» موريتز ستادلر في تصريح لوكالة فرانس برس أن «مسابقة الأغنية الأوروبية تشكّل كل عام تجربة خاصة ومميزة جداً»، مشيراً إلى أن «يوروفيجن» قائمة «على المفاجآت».

وأضاف «بدأنا في مايو الفائت بوضع أفكار مجنونة. وحولنا تلك الأفكار المجنونة إلى مفاهيم. ومذّاك، نحاول حقاً تحقيق ما تخيلناه عبر تلك الأفكار المجنونة».