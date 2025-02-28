«كوكا كولا أرينا» في دبي تترشح لجائزة «ذا فينيو»

ترشحت «كوكا كولا أرينا» في دبي لجائزة «ذا فينيو»، ضمن جوائز آرثر المرموقة، خلال المؤتمر الدولي للموسيقى الحية «ILMC» لعام 2025، وهو تقدير مستحق لجدول فعالياتها المتنوع، وتأثيرها العالمي في قطاع الترفيه.

وانطلقت «كوكا كولا أرينا» بقوة في عام 2025، لتواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات، وبدأت العام الجديد بـ 5 حفلات كاملة العدد، عززت مكانتها كونها أهم وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط. وتضمنت العروض ليلتين متتاليتين للنجم الأسطوري جاي تشو، وأداء ساحراً لفرقة سيغاريتز أفتر، وحفلاً نارياً للنجم عاطف أسلم. كما شهدت انطلاقة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في دبي في سلسلة من النزالات، التي رسخت قدرة كوكا كولا أرينا على استضافة فعاليات رياضية عالمية، وتجارب لا تُنسى.

إلى جانب العروض الترفيهية الكبرى برزت «كوكا كولا أرينا» وجهة رئيسية للفعاليات والمؤتمرات، مستقطبة آلاف الحضور عبر مجموعة من الأحداث المميزة، ومن أبرز هذه الفعاليات، منتدى الذكاء الاصطناعي من ديل تكنولوجيز، الذي قدم تجربة تفاعلية متكاملة، شملت حلقات نقاشية وعروضاً تكنولوجية مبتكرة، أما في حدث داماك الـ 12 فقد تحول إلى مشهد استثنائي مع إدخال قارب حقيقي إلى قلبها وسط نهر مذهل بتقنية LED، لتكتمل المفاجأة بظهور النجم العالمي شاروخان، ولم يكن الإبهار بعيداً عن حفل إطلاق برج عزيزي، ثاني أطول برج سكني في العالم، حيث قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عرضاً استثنائياً يليق بحجم الحدث.

وتعليقاً على هذه الإنجازات قال مارك جان كار، المدير العام لـ«كوكا كولا أرينا»: «هذه ليست سوى البداية. نحن ملتزمون بتقديم تجارب عالمية المستوى، ومن دواعي فخرنا أن نحظى بهذا التقدير على الساحة الدولية. المزج بين العروض الترفيهية والفعاليات الرياضية والمؤتمرات، مع التركيز على الابتكار والضيافة المتميزة، هو ما يجعلنا فريدين».