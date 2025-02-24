«المايسترو الشاب» و«الأوتار والأحلام»في ضيافة دبي أوبرا

استضافت «دبي أوبرا»، أمس، حفلاً موسيقياً عائلياً تضمن تقديم باقات من الكلاسيكيات الفرنسية، أحيته فرقة «بالانكوين إنسيمبل» واشتمل على تقديم مقطوعات ديبوسي وغابرييل فوريه وموريس رافيل، حيث قدمت الأعمال تلك خلال حفلين موسيقيين، إذ نظم الحفل الأول في الصباح بـعنوان «المايسترو الشاب: استكشاف المزاج والعواطف»، ثم تلاه حفل بعنوان «الأوتار والأحلام.. رحلة موسيقى كلاسيكية فرنسية مع ديبوسي وفوريه ورافيل».

وتعد الفرقة التي قدمت الحفل فرقة رباعية وترية من الطراز العالمي، تضم كوكبة من أكثر الموسيقيين موهبة وشهرة في مشهد الموسيقى الكلاسيكية.

وحفلت روائع «المايسترو الشاب» بمقطوعات للروائع الكلاسيكية الجميلة لباخ وموتسارت وتشايكوفسكي وفيفالدي كما حظي جمهور دبي أوبرا بأجواء إبداعية ساحرة مع حفل «الأوتار والأحلام» مملوءة بالعاطفة العميقة والتناغمات الغنية، وارتحلوا في عوالم رحلة لا تنسى عبر أعمال كلود ديبوسي وجابرييل فوري وموريس رافيل.