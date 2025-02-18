نجمة البوب الأمريكية كريستينا أجيليرا تقدم عرضاً استثنائياً في «ليالي السعديات»

خطفت النجمة الأمريكية كريستينا أجيليرا الأضواء بأدائها المبهر في أبوظبي، وذلك خلال عرضها المميز ضمن فعاليات الدورة الثانية من ليالي السعديات، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات وبتنظيم من حياكم في أبوظبي.

وتألقت أجيليرا على خشبة المسرح المخصصة لهذه المناسبة الاستثنائية، بينما خاطبت جمهورها المتحمس قائلة: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في أبوظبي». وقدمت الفنانة الحائزة على سبع جوائز جرامي مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية.

وحظيت زيارة الفنانة أجيليرا إلى العاصمة الإماراتية بترحيب كبير من محبيها في أبوظبي، نظراً لنجاحها الاستثنائي الذي تجسد في بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة على مستوى العالم، وتصدرها لقوائم الأغاني العالمية على مدار ثلاثة عقود متتالية منذ مطلع التسعينيات، وتمثل حفلة أجيليرا أحدث إضافة إلى سلسلة الحفلات الاستثنائية التي قدمتها ليالي السعديات واستقطبت جمهوراً واسعاً من عشاق الموسيقى، لتعكس مجدداً مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة عالمية تستقطب أبرز النجوم لتقديم عروضهم الفنية.