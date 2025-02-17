كلاسيكيات فرنسية تصدح في «دبي أوبرا» الأحد المقبل

تحتضن «دبي أوبرا»، 23 فبراير الجاري، حفلاً موسيقياً عائلياً يمثل رحلة موسيقية ممتعة في عوالم الكلاسيكيات الفرنسية، مع فرائد كلود ديبوسي وغابرييل فوريه وموريس رافيل، حيث تصدح الموسيقى الكلاسيكية مع حفلتين موسيقيتين استثنائيتين، فيبدأ الحفل الأول في الصباح بـعنوان «المايسترو الشاب: استكشاف المزاج والعواطف»، يليه في وقت متأخر بعد الظهر حفل بعنوان «الأوتار والأحلام.. رحلة موسيقى كلاسيكية فرنسية مع ديبوسي وفوريه ورافيل».

وستقدم الحفلين فرقة «بالانكوين إنسيمبل»، وهي فرقة رباعية وترية من الطراز العالمي، تضم كوكبة من أكثر الموسيقيين موهبة وشهرة في مشهد الموسيقى الكلاسيكية.

رواية القصص

ويتميز حفل «المايسترو الشاب»بمزيج من رواية القصص والأداء الماهر للروائع الكلاسيكية الجميلة لباخ وموتسارت وتشايكوفسكي وفيفالدي وغيرهم. ويعد هذا الحفل الموسيقي تجربة لإلهام الجيل القادم من محبي الموسيقى الكلاسيكية.

وسيعيش الجمهور أجواء رائعة في الحفل حيث سيشعرون بالموسيقى لغةً عاطفية ويستكشفون كيف يستخدم الملحنون النغمات الرئيسة والثانوية للرسم من «لوحة» مشاعرهم.

وسيحظى الحضور في حفل «الأوتار والأحلام» بأمسية مملوءة بالعاطفة العميقة والتناغمات الغنية، كما يسافر بهم في رحلة لا تُنسى عبر أعمال كلود ديبوسي وجابرييل فوري وموريس رافيل.

يذكر أن فرقة «بالانكوين إنسيمبل» تشتهر بتأدية روائع الموسيقى ببراعة فنية راقية وتألق تقني وعمق تعبيري. وتضم الفرقة نخبة من الموسيقيين العالميين ومنهم: عازف التشيلو الشهير بيتر جلايدش، وعازفة الكمان آنا لاريونوفا-جلاديش، وعازف الكمان سيرجي بيلوزيرتسيف، إلى جانب عازفة الكمان داريا كوتشينوفا.