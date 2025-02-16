دبي في فبراير.. سماء مرصعة بنجوم الفن

تتواصل البداية القوية لفعاليات دبي خلال الشهر الجاري مع باقة من الفعاليات المميزة، تتنوّع بين الأنشطة الفنية، والحفلات الموسيقية، بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، إضافة إلى أنشطة وبطولات مشوقة.

وفي السياق، تستضيف قرية البوابة، بمركز دبي المالي العالمي، في الفترة حتى 22 فبراير الجاري، فعالية جاز أفينيو، في عُطل نهاية الأسبوع، بمشاركة نخبة من أبرز فناني الجاز والبلوز من حول العالم. فيما يستضيف مسرح «بلا بلا دبي» حفلاً لمغنّية البوب والروك الفرنسية - الكندية، مارغو سوفيه غوستلي كيسس، وذلك اليوم الأحد.

ويعود مهرجان ريويند فيست دبي 2025، في 22 من الشهر الجاري، إلى مسرح «بلا بلا دبي»، ليأخذ الحضور في رحلة مليئة بمشاعر الحنين مع الفنان توني هادلي، الذي يؤدي مجموعة من أشهر أغانيه الفردية وروائع فرقة سباندو باليه، كما يشارك في المهرجان نجوم عالميون، يترقّبهم محبّو الموسيقى في دبي، مثل «ميدج يور» و«توم بايلي» من فرقة «ذا تومبسون توينز»، و«توندي» و«ذا كريستشن» و«كاترينا» و«توياه» و«تيفاني» و«ديسكو إنفرنو».

وتستضيف الفعالية النابضة بالحيوية والترفيه «ذا دكتور» من فرقة «دكتور أند ذا ميديكس». وعلى مسرح زعبيل، يطل المايسترو السوري، إياد الريماوي، ليصطحب جمهور دبي في رحلة حنين عبر شوارع دمشق العتيقة، خلال حفلين في 22 و23 فبراير الجاري.

كما سيكون الجمهور على موعد مع الكلاسيكيات، خلال أمسية موسيقية مع فرقة رباعي الوتريات «بالديكان أونسامبل»، التي تقدّم عرضها على مسرح «دبي أوبرا»، في 23 فبراير الجاري. فيما وتطلّ نجمة الغناء الباكستانية، عروج أفتاب، في 25 فبراير بجميرا زعبيل سراي لتقدم مجموعة من أشهر أغانيها.