فرقة «كوستكون» تحيي حفلاً بدبي 5 سبتمبر

تحيي فرقة «كوستكون» التي تجسّد جوهر وروح الأعمال التلفزيونية الكورية، حفلاً فنياً مليئاً بالتشويق والحماسة تستضيفه «كوكاكولا أرينا» في دبي 5 سبتمبر المقبل.

ويتضمن الحفل أجمل الألحان والأصوات من المسلسلات الكورية، حيث يطلّ على خشبة المسرح كوكبة من أشهر نجوم الموسيقى التصويرية الكورية، لتقديم أبرز الأغنيات الرومانسية من المسلسلات الكورية الأكثر شهرةً، ما سيوفر للحضور أجواء ممتعة حافلة بالموسيقى الكورية.

ويقدم نجوم فرقة «كوستكون» وهم: «لين» و«كيم بوم سو» و«كيه ويل» و«سو يو» و«هيزي» و«لي موجين»، أمسية استثنائية ليعيش الحضور أوقاتاً لا تُنسى.

يندرج هذا الحفل ضمن جولة آسيوية للفرقة، تشمل 5 مدن هي «جاكرتا» و«مانيلا» و«بانكوك» و«بينانغ» ودبي، ويشكل احتفالية خاصة بالثقافة الشعبية الكورية.

وسيكون الجمهور على موعد مع مشاهد من فيلم Crash Landing on You و فيلم Goblin، واستكشاف أعمالٍ جديدة، من خلال ما تقدمه الفرقة خلال الحفل الذي يضيء على أبرز المحطات في عالم الدراما الكورية.