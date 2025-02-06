موسيقى وعروض بانورامية في موسم المجمع الثقافي

أطلق المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامج موسمه الجديد للعام الجاري، ويتضمن مجموعة من العروض الموسيقية والأدائية، والمعارض الفنية، والفعاليات الموجهة للأطفال.

العروض الأدائية

يستهل المجمع الثقافي أنشطة الموسم مع مسيرة الأغنية الإماراتية مع عيد الفرج، وفرقة الإمارات الموسيقية، وذلك خلال مهرجان الحصن المستمر إلى 9 فبراير، ويقدم الموسيقي الشهير عيد الفرج وفرقته رحلة ساحرة للتاريخ الغني للموسيقى الإماراتية.

ويقدم موسم المجمع الثقافي لزواره الأطفال، بالتعاون مع آرت فور أول، قصة «الأسد بداخلك» المؤثرة، والتي تتمحور حول ماهية تعزيز الثقة بالنفس، وتقدير الذات. سيتم عرض هذه القصة على مدار يومي 7 و8 فبراير.

عشاق الفنانة المتميزة أنغام على موعد معها في أمسية لا تُنسى مساء 14 فبراير. وعلى مدار يومي 21 و22 فبراير جميع أفراد العائلة من محبي رائعة «هاري بوتر» على موعد مع الترفيه، من خلال «بوتد بوتر»، وهو عبارة عن عرض كوميدي سريع الإيقاع، ومليء بالمرح.

من 4 إلى 5 أبريل سيستمتع عشاق الرقص بعرض كتاب الأدغال المعاد تصوره لفرقة أكرم خان، والذي يقدم اقتباساً جريئاً لكلاسيكية الكاتب روديارد كيبلينغ الشهيرة. من خلال تصاميم رقصات خان المميزة، التي تمزج بين رقصة الكاثاك الهندية الكلاسيكية والرقص المعاصر، يتم تناول موضوعات ملحة مثل تغير المناخ والنزوح البشري. يقام هذا العرض بدعم من المجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالشراكة مع السفارة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقمة الثقافية في أبوظبي يستضيف المجمع الثقافي يوم 27 أبريل ضمن موسمه لعام 2025، «تيسراكت» من تقديم تشارلز أطلس، وراشاون ميتشل، وسيلس راينر، وهو عبارة عن عمل يدمج بين التكنولوجيا والرقص والفنون السردية البصرية. يجمع العمل بين فيلم ثلاثي الأبعاد وبالأداء الحي لخلق تفاعل ساحر بين المساحات المادية والافتراضية.

واحتفالاً باليوم العالمي لموسيقى الجاز2025 يُقدم المجمع الثقافي يوم 2 مايو لعشاق هذا النوع من الموسيقى ليلة استثنائية بعنوان الجاز الخليجي العربي، يُقدمها الفنان فتحي سلامة.

ويعود مهرجان الفيلم الأوروبي 2025 بعرض متنوع للسينما الأوروبية، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو.