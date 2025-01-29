القرية العالمية تحتفي بشاروخان وإرثه السينمائي

احتضنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أمسية استثنائية استضافت خلالها أسطورة بوليوود السينمائية شاروخان، وقد تم تنظيم هذه الفعالية ضمن الموسم الـ29 للوجهة تكريماً لمسيرة النجم الحافلة بالإنجازات في مجال السينما، بحيث تمكّن محبّو النجم ومتابعوه من مشاهدته وهو يتفاعل معهم، ويؤدي عروضاً راقصة لأشهر أغاني أفلامه المفضلة لديهم.

وقد تم تدشين الأمسية بصعود صاخب لشاروخان على المسرح الرئيسي صاحبه طرح سلسلة من أسئلة التحدي من أعماله التي شاركه الضيوف بالإجابة عنها، تلاها أداء خان لعدد من الأغاني المعروفة جداً لأفلام أضاءت مسيرته السينمائية، وكان من أبرزها أغنية «جومي جو باتان» من فيلم «باتان»، إلى جانب أغنيتيْ «زيندا باندا» و«تشاليا» من فيلم «جوان». واستعاد الضيوف ذكرياتهم مع أغانٍ شهيرة من إرث أفلامه السابقة مثل «تشاماك تشالو» من فيلم «را. ون» و«مارجاني» من فيلم «بيلو»، والأغنية الأسطورة «تشايا تشايا» من فيلمه «ديل سي» التي أبهرت الحضور وجعلتهم يرقصون على موسيقاها المبهجة.

وقد تصدّر المسرح الرئيسي للقرية العالمية المشهد بإنارته الخلابة وشاشاته التي عرضت صوراً تملؤها الحيوية والألوان جسّدت من خلالها أفلام النجم على مدار الأعوام، ما أضاف نكهة مميزة للأمسية وعكس عظمة سينما بوليوود في أبهى وأرقى صورة.

وتضمنت الفعالية مفاجأة خاصة من «ملك بوليوود»، حيث أهدى قمصانه المصممة خصيصاً والموقّعة من قبله بنثرها على الجمهور بأسلوب سينمائي رائع، ما أشعل تفاعل هذا الجمهور الذي تسابق للحصول على هذه التذكارات الجميلة من نجمهم المحبّب، كما شهدت الأمسية إطلاقاً للقصاصات الورقية اللامعة التي أضاءت سماء الوجهة، إضافة إلى أداء خان لوقفته الشهيرة وهو يفتح ذراعيه ويرفع رأسه شامخاً إلى الأعلى، ما أضاف لمسة ساحرة إلى الأجواء المفعمة بالروعة.