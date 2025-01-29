أوركسترا بآلات موسيقية مصنوعة من النفايات

قبل عامين، لم يكن لوكاس كانتيرو يفقه شيئاً في الموسيقى، لكن الفتى البالغ 16 عاماً والمتحدر من الباراغواي، قدّم الأحد عرضاً موسيقياً في قصر «لانكستر هاوس» في لندن، مستخدماً طبلته المصنوعة من النفايات.

وقال المراهق العضو في أوركسترا الآلات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في كاتيورا، المنطقة التي يقع فيها مكبّ النفايات الرئيسي في أسونسيون عاصمة باراغواي، «لم أتخيل يوماً أن الموسيقى يمكن أن تولد من قطع الخشب والأشعة السينية».

وأمام 200 شخصية بارزة، قدّمت هذه الأوركسترا التي تضم شباباً من سكان كاتيورا حفلة موسيقية في القصر، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وعزفت الفرقة بآلات كمان وغيتار وفلوت مصنوعة من غالونات الوقود أو الطلاء، وصناديق الفاكهة، وخراطيم الحدائق وسواها من النفايات.