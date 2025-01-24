«ميامي» تحط الرحال في القرية العالمية 9 فبراير

أعلنت القرية العالمية عن استضافتها فرقة ميامي الشهيرة على خشبة المسرح الرئيسي يوم الأحد الموافق 9 فبراير المقبل بدعم من «روتانا» في أمسية غنائية مميزة، حيث سيقدم أعضاء الفرقة أداءً استثنائياً يغمرون به الأرجاء طاقةً ويبهرون به الجمهور بأنغام تجمع بين الموسيقى الخليجية وموسيقى البوب.

ويُعرف عن فرقة ميامي التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي، تقديمها لون موسيقي مختلف أحدثت من خلاله ثورةً في عالم الموسيقى الخليجية، حيث مزجت بين أنغام وأصوات مختلفة لاقت من خلالها استحسان الجمهور في جميع أنحاء العالم. وواصلت الفرقة طوال العقود الثلاثة الماضية نجاحاتها واكتسبت المزيد من الشعبية في العالم العربي، بفضل أدائها الحماسي وأغنياتها الخالدة في الذاكرة.

وسيصدح المطربان خالد الرندي ومشعل ليلي بمجموعة من أشهر الأغاني التاريخية للفرقة، من بينها «صبوحة» و«شيلوها شيلة» ضمن مجموعة من الأغاني التي بقيت محفورةً في وجدان عشاق الموسيقى جيلاً بعد جيل. وستكون محطة «الخليجية 100.9» الشريك الإذاعي الرسمي لحفل فرقة ميامي الغنائي الذي ستضج به أرجاء المسرح الرئيسي في القرية العالمية.