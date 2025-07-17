وفاة المغنية الأميركية كوني فرانسيس عن 87 عاما

توفيت المغنية الأميركية كوني فرانسيس التي اشتهرت في خمسينات القرن الماضي وستيناته بأغنيات شهيرة مثل "إيفريباديز سامباديز فول" و"ستيوبيد" كيوبيد"، عن 87 عاما، وفقا لبيان صادر عن وكيل أعمالها رون روبرتس.

وكتب رون روبرتس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "بقلب حزين وحزن لا يُوصف، أنقل إليكم نبأ وفاة صديقتي كوني فرانسيس الليلة الماضية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات وفاتها.

وكانت المغنية، واسمها الحقيقي كونشيتا روزا ماريا فرانكونيرو، أُدخلت المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بعد معاناتها ألما شديدا، على ما ورد في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحققت المغنية في الأشهر الأخيرة شهرةً متجددة بفضل أغنيتها الناجحة "بريتي ليتل بايبي" التي صدرت عام 1962.

وقد انتشرت الأغنية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خصصا على تطبيق تيك توك.

وبدأت شهرة المغنية المولودة في نيوارك بالقرب من نيويورك لعائلة إيطالية أميركية، بفضل إصدارها ألبوم "هوز سوري ناو؟" عام 1958. وباعت ملايين الأسطوانات حول العالم. كما سجلت ألبومات بلغات متعددة