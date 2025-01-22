أنغام «الفردوس» تحتفي بالعام القمري الأحد

تنظم أوركسترا «فردوس»؛ إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، الحفل الثاني من برنامج حفلات «ليالي فردوس» لموسم 2024 – 2025، وذلك يوم الأحد المقبل (26 يناير الجاري)، في عرض موسيقي يحتفي بالعام القمري الجديد تقدم فيه مقطوعات موسيقية متنوعة من وحي المناسبة، حيث سيستمتع الجمهور بأجواء مفعمة بالمرح والبهجة.

ويحضر الحفل الموسيقي، الذي تستضيفه ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي في تمام السابعة مساءً، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وعدد من مسؤولي مدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى جمع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وسيشهد الحفل مشاركة المايسترو الصينية يوانكي مينغ، إحدى المواهب الصاعدة في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ومساعد مايسترو أوركسترا مدينة شيامن الصينية، حيث ستقدم خلال الحفل أروع المقطوعات الموسيقية الصينية.

ويأتي الحفل في إطار الجهود الرامية لترسيخ مكانة مدينة إكسبو دبي كمدينة مستقبلية تحتفي بالتنوع والشمول في المناسبات والفعاليات العالمية والثقافية.

ويشهد الحفل عزف مقطوعات من التراث الغني لشرق آسيا والتراث الصيني بشكل خاص، ويدلل على عمق العلاقات بين المجتمعين الإماراتي والصيني على أكثر من صعيد، ومن ضمنها الفعاليات الثقافية والتراثية للبلدين.

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا فردوس هي أوركسترا نسائية بالكامل، مؤلفة من مواهب موسيقية صاعدة من 24 جنسية مختلفة، تأسست في «إكسبو 2020 دبي»، وشهدت تعاوناً مع عدد من أكبر النجوم العالميين، مثل المغني الأوبرالي أندريا بوتشلي، و ووتر كيلرمان الحائز على عدة جوائز غرامي الموسيقية والمغنية المشهورة بيونسي.