«الشارقة للأدب الأفريقي».. برنامج حافل بالحوارات والعروض وورش العمل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تشهد فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، التي تقام في الفترة 24 حتى 27 يناير الجاري في «المدينة الجامعية بالشارقة»، 8 حلقات نقاشية تتناول مجموعة مختارة من الكتب، و3 ندوات ملهمة و12 ورشة عمل للأطفال، إلى جانب حفلات موسيقية وعروض متجولة تحتفي بثراء الثقافة الأفريقية.

يستهدف المهرجان، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «حكاية أفريقيا»، تعزيز الحوار البناء والتبادل الثقافي بين العالم العربي وأفريقيا، وتعريف المقيمين والزوار من كافة الجنسيات على جماليات الأدب الأفريقي والدور المحوري الذي يلعبه في إثراء المشهد الثقافي العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي، وجسر للتواصل الحضاري بين جميع ثقافات العالم.

وعلى مدار أربعة أيام، ينظم المهرجان الذي يجمع 29 روائياً وكاتباً أفريقياً وإماراتياً، منهم فائزون بجائزة نوبل للآداب مثل عبد الرزاق قرنح، وول سوينكا، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعزيز تواصل الجمهور مع نخبة من أدباء وفناني القارة الأفريقية، تبدأ بسلسلة من الحلقات النقاشية بعنوان «حديث الكتاب»، التي تسلط الضوء على مجموعة مختارة من الكتب وتتعمق في مناقشة مواضيعها المختلفة.

ويخصص المهرجان 12 ورشة عمل تفاعلية للزوار الصغار، منها ورشة عمل المجوهرات الأفريقية، وصناعة الفخار، ورسم الحكايات الأفريقية على الحجارة، وورشة القصص الفلكلورية الأفريقية، التي تلهم الأطفال وتقدم لهم فرصة عملية لاستكشاف الفنون الحرفية والتقنيات الفنية والسرديات الأدبية التراثية في أفريقيا، كما يوفر المهرجان لمحبي تذوق الطعام واستكشاف فنون الطهي فرصة حضور 4 جلسات للطهي تقدمها الشيف ليليان إليدا والكتابتان النيجيريتان أوزوز سوكوه وانا أودوبانغ.

3 ندوات ملهمة

وتتعمق 3 ندوات ملهمة في العادات والتقاليد الأفريقية، إلى جانب تقنيات الأدب والرواية والسرد القصصي، حيث تستضيف جلسة نقاشية بعنوان «أكثر من واكاندا» الكاتبة الغينية شيريل نتومي، والكاتب النيجيري وول تالابي، ومن زيمبابوي الكاتب تنداي هوتشو، وتديرها الكاتبة ليلى محمد، ليسلطوا الضوء على النسيج الغني للثقافة الأفريقية وتداخل التاريخ والمستقبل والشخصيات التي تتجاوز التصور الشعبي، في حين تقدم الكاتبة وراوية القصص الكينية الحائزة جوائز عالمية مارا منيزيس جلسة قرائية في ثاني أيام المهرجان.

وتستضيف جلسة بعنوان «بناء مؤسسات تعزز القراءة» كلاً من الكاتب والشاعر الإماراتي عبد العزيز المسلم، والكاتبة كيناناو فيلي، والمحامية إفيوما إيسيري، عضو نقابة المحامين النيجيريين وتديرها الناقدة الإماراتية الدكتورة مريم الهاشمي، حيث يناقش المتحدثون استراتيجيات بناء مؤسسات تعزز ثقافة القراءة ومحبتها في نفوس المجتمع.

ويستكمل المهرجان برنامجه الغني بعروض فنية متجولة وحفلات موسيقية تستعرض الإيقاعات والأنغام الأفريقية في جو احتفالي يقدم للزوار نافذة على جوهر الموسيقى التراثية الأفريقية. ويشهد المهرجان حفلاً موسيقياً يستضيف الفنانة آن ماسينا التي تجمع فن الأوبرا مع أصوات من جنوب أفريقيا.

ويختتم المهرجان فعالياته بأمسية شعرية بعنوان «أصوات حرة» تديرها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، بمشاركة 6 شعراء موهوبين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول أفريقيا.