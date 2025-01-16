أنغام الثقافات تصدح في أرجاء دبي يناير الجاري

حفلات موسيقية متنوعة تحتضنها دبي خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري، يحييها كوكبة من المبدعين في عالمنا، حيث ستصدح أنغام الثقافات في مختلف أرجاء «دانة الدنيا»، التي توفر لسكانها وزوارها أجواء ترفيهية فريدة.

وفي السياق، يحيي نجم الغناء الهندي لاكي علي ضمن الموسم الثالث من «مهرجان دبي الشتوي للموسيقى»، حفلاً فنياً بعد غدٍ السبت (18 يناير)، على مسرح «زيرو غرافيتي» في دبي.

وسيمضي الجمهور أمسية مذهلة مع أشهر أغنيات النجم «لاكي علي» التي تصدرت المراتب الأولى عالمياً.

ويستضيف مسرح زعبيل عرضاً فنياً بعنوان «فرانك»، الأحد (19 يناير)، يجمع بين الفكاهة والدراما والموسيقى، يقدمه الممثل الروسي الموهوب دانيلا كوزلوفسكي.

اكتسب كوزلوفسكي شهرته العالمية بفضل دوره المميز بشخصية «ديمتري بيليكوف» في فيلم «أكاديمية مصاصي الدماء»، كما لعب دور «أوليغ نوفغورود» في الموسم السادس من المسلسل الدرامي التاريخي Vikings، وتشمل مسيرة كوزلوفسكي مشاركات متنوعة في السينما الروسية، منها الدور الرئيس الذي لعبه في فيلم «بلا روح».

وسيأخذ كوزلوفسكي الجمهور في دبي في رحلة مليئة بمعاني الحب والصداقة والأسرة والطفولة، من خلال قصص جذابة وأغنيات خالدة. وتحيي «الأوركسترا اليمنية» واسعة الشهرة عالمياً على مسرح «دبي أوبرا» في 23 يناير، حفلاً فنياً بقيادة المايسترو الشهير محمد القحوم، حيث ستقدم أروع الألحان الأصيلة.

وسيحظى الجمهور بأمسية آسرة يؤدي خلالها عازفون بارعون معزوفات خالدة تحتفي بالثقافة النابضة بالحيوية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الملحن والمايسترو اليمني المتميز محمد القحوم أسس مشروع «سيمفونيات التراث»، بهدف دمج الموسيقى اليمنية التقليدية بالمؤلفات الأوركسترالية، من خلال الجمع بين الموسيقى الشعبية ومفاهيم الأوركسترا الغربية.

وقدم هذا الفنان حفلات موسيقية في جميع أنحاء المنطقة ودول العالم، طارحاً فيها تصورات موسيقية برؤية عالمية.

مدينة إكسبو دبي

تحيي «أوركسترا الفردوس» النسائية الشهيرة في دبي حفلاً موسيقياً في مدينة إكسبو دبي 25 يناير الجاري.

وستقدم الفرقة أشهر المقطوعات والأعمال الموسيقية الكلاسيكية العربية والعالمية، ضمن برنامج جرى إعداده بطريقة مبتكرة تجمع بين الأصوات الخالدة والألحان الاحتفالية، ويستحضر أبعاد ومعاني السلام والوئام والازدهار.

وسيستمتع الحضور بأروع المقطوعات الموسيقية المستوحاة من التراث العربي والكلاسيكيات الغربية.

وتضمّ «أوركسترا الفردوس» عازفات من 24 جنسية، وكان أول ظهور لها خلال «إكسبو 2020 دبي»، لتكرس منذ ذلك الحين حضورها الآسر في عالم الموسيقى في المنطقة.