«أوتار وأحلام» تعزف سيمفونية الكلاسيكيات في «دبي أوبرا» 23 فبراير

تواصل «دبي أوبرا» استقطاب أبرز الفرق الفنية العالمية، لتقدم أعمالها أمام الجمهور ليعيش أجواء حافلة بالمرح والمتعة وسحر الموسيقى، وفي هذا السياق، تقدم فرقة رباعي الوتريات «Baldaquin Ensemble» أمسية موسيقية استثنائية بعنوان «أوتار وأحلام»، وذلك في 23 فبراير المقبل.

وخلال الأمسية سيسافر الجمهور في رحلة احتفالية بالألحان الخالدة، حيث سيؤدي نخبة من العازفين الموهوبين مقطوعات رائعة من الموسيقى الكلاسيكية الفرنسية.

وسيستمتع الحضور بأعمال رائعة لمؤلفين موسيقيين مثل: كلود ديبوسي وغابرييل فوري وموريس رافيل.

كما يشارك في الأمسية بيتر غلاديش، وهو عازف تشيلو ومايسترو روسي متميز، فاز ثلاث مرات بـ«جائزة مسابقة كارل دافيدوف الدولية»، وتنضم إليه في هذا الحفل لاريونوفا غلاديش، عازفة الكمان الحائزة جوائز من «مسابقة الكونشيرتو والغناء الأسترالية»، والفائزة بالعديد من المسابقات العالمية في إيطاليا، فيما سيبهر عازف الكمان سيرغي بيلوزيرتسي الحائز «جائزة مسابقة أندريا بوستاتشيني الدولية للكمان»، وزميلته داريا كوتشينوفا الفائزة في «مسابقة بيتهوفن» بأدائهما ضمن هذا الرباعي.