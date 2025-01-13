مهرجان أبوظبي يتعاون مع «شنغهاي للفنون» لإطلاق مبادرات جديدة وأعمال مشتركة

برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وقعت هدى إبراهيم الخميس، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، بحضور تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم تاريخية لأول مرة في العالم العربي، مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ممثلاً برئيسه لي مينغ، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وسيتعاون مهرجان أبوظبي ومهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ترجمة لبنود مذكرة التفاهم هذه، في إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة وأعمال إنتاج مشتركة وبرامج تبادل ثقافي للمرة الأولى في العالم العربي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة الرائدة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون - المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - سابقة تاريخية للعالم العربي، انعكاساً للدور المحوري، الذي يؤديه مهرجان أبوظبي، من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية».

وتابعت: «إن توسع شراكاتنا الاستراتيجية إلى شنغهاي يسمح لنا بتسخير القوة التحويلية للفنون لبناء جسور التعاون الدولي، والاحتفال بالإبداع، وتعميق روابط الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والصين معاً، نقود عصراً جديداً من التعاون الثقافي، الذي يلهم المجتمعات حول العالم، ويقوّي الروابط فيما بينها ويثريها».