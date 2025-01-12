عايض ورحمة رياض في مدرج خورفكان 1 فبراير

يستضيف مدرج خورفكان في الأول من فبراير المقبل، جلسة غنائية تجمع الفنان عايض والفنانة رحمة رياض، عبر حفل ينتظره عشاق الموسيقى بشغف.

في أولى إطلالاته المرتقبة على مدرج خورفكان، ينتظر أن يبهر النجم السعودي عايض الجمهور بصوته العذب وأدائه المفعم بالرقة ليأسر قلوب الحاضرين، حيث أثبت منذ انطلاقته في عام 2015 مع أغنيته الشهيرة «نسيتني»، قدرته على تقديم أعمال تتجاوز حدود الزمن.

وتلامس أغاني عايض قلوب الملايين، منذ إصداره ألبومه الأول «عايض 2016»، الذي تصدرت أغنياته القوائم العربية، وحصد بفضله ثلاث جوائز عن أغاني منفردة، كما توج مسيرته بجائزة «صناع الترفيه» ضمن موسم الرياض 2024 عن فئة الفنان المفضل للموسيقى، ليصبح أحد رموز الفن الخليجي.

مسيرة حافلة

تعود الفنانة رحمة رياض إلى مدرج خورفكان من جديد، لتنقل بصوتها الدافئ وأدائها الساحر، جمهور الغناء العربي إلى عوالم الإبداع والطرب، حيث ترسم بصوتها أعمق المشاعر الملونة بأبهى الألحان، مستعيدة إرث والدها الفنان الراحل رياض أحمد، الذي كان أحد علامات الغناء في العراق.