حفلات وعروض فنية عالمية في ضيافة دبي

حفلات موسيقية وعروض فنية فريدة، يقدمها كوكبة من المبدعين العرب والعالميين في دبي خلال يناير الجاري، ليعيش سكان «دانة الدنيا» وزوارها أجواء مفعمة بالترفيه والمرح، نابضة بأعذب الألحان. وفي السياق، يحيي الفنانان ماجد المهندس وأصالة نصري، حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» غداً (10 يناير)، حيث سيقدمان باقة متنوعة من أروع أغانيهما، ما سيوفر للجمهور أمسية مليئة بأروع الأجواء الفنية وأجمل الأغنيات.

وتشتهر أصالة نصري بأسلوبها المميز، وتُعتبر أسطورةً في عالم الموسيقى العربية، مع أكثر من 25 ألبوماً خلال رحلةٍ فنية عمرها 30 سنة، ومن أشهر أغنياتها التي تصدّرت المراتب الأولى «مشتاقة» و«متى أشوفك» و«تصوّر» و«سوّاها قلبي» وغيرها الكثير.

أما المهندس المعروف بـ«مهندس الأغنية العربية» و«الصوت الماسي» فله مجموعةٌ كبيرة من الألبومات الأكثر مبيعاً، ومن أشهر أغنياته «واحشني موت» و«محامي» و«آخ قلبي»، وأصدر أخيراً أغنية وفيديو كليب «واحش الدنيا».

وتقام في «كوكا كولا أرينا» 11 يناير الجاري، الاحتفالية الخاصة برأس السنة الصينية ومهرجان الربيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيستمتع الحضور بروعة الاحتفالات التقليدية التي تستعرض ما يزيد عن 5,000 سنة من التاريخ، عبر عروض موسيقية وراقصة ومسرحية.

وتقدّم راقصة الباليه العالمية سفيتلانا زاخاروفا، عرضاً فنياً بعنوان «مودانس»، وذلك برفقة نجوم من راقصي «مسرح بولشوي للباليه» على مسرح «دبي أوبرا» في 15 يناير الجاري. وسيقام العرض على أنغام موسيقى «جورج فريدريك هاندل»، تكريماً للأيقونة «غابرييل شانيل». وتؤدّي زاخاروفا خلال العرض رقصاتها على موسيقى Come Un Respiro، والتي صمم حركاتها الفنان الإيطالي «ماورو بيغونزيتي». ويحفل العرض بلوحات الباليه الراقية والأزياء المبهرة.

ويحيي أسطورة بوليوود لاكي علي، المعروف بلقب «ملك البوب الهندي» حفلاً فنياً في دبي 18 يناير على مسرح «زيرو غرافيتي»، وذلك ضمن الموسم الثالث من «مهرجان دبي الشتوي للموسيقى» الذي يجمع أشهر نجوم موسيقى بوليوود.

وسيمضي الحضور أمسيةً مذهلة مع أشهر أغنيات النجم لاكي علي التي تصدرت المراتب الأولى. وسيكون عشاق موسيقى «الروك» في دبي على موعد مع فرقة «جرين داي» المعروفة كإحدى أبرز الفرق الموسيقية في العالم وأكثرها شهرةً في مبيعات الألبومات، حيث تحيي حفلاً في «إكسبو سيتي أرينا» في دبي، 27 يناير الجاري.

وقد حقّقت فرقة «جرين داي» شهرةً واسعة في مختلف أنحاء العالم، وبيعت لها أكثر من 75 مليون أسطوانة منذ العام 1987، وكرّست حضورها كفرقةٍ رائدة في عالم موسيقى «الروك» و«البانك». خلال حفلها في دبي، سيؤدّي أعضاء الفرقة الثلاثي «بيلي جو أرمسترونغ» و«مايك ديرنت» و«تري كول» مجموعةً كبيرة من أشهر أغنياتهم.