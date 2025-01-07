حسين الجسمي يغني باقة من روائعه في القرية العالمية

روائع موسيقية عانقت عذوبة الكلمة وجمال دبي، أطرب معها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أول من أمس جمهور القرية العالمية في دبي، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ناثراً في فضاءاتها أجمل المعاني وأعذب النغمات، في أغان متميزة جاذبة تعانق بهاء دبي، الحاضرة الإبداعية التي توشي عناوين ومحافل عالمنا بقيم الانفتاح والتواصل والحوار والإبداع.

وذلك في حفل غنائي متميز، أحياه الجسمي، قدم خلال باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، التي أشعلت حماس الجمهور، الذي ردد معه كلمات أغانيه الشهيرة.

وأسر أداء الجسمي خلال الحفل الذي نظمته القرية العالمية بالتعاون مع «روتانا»، الآلاف من الحضور الذين استمتعوا بصوته العذب من خلال مجموعة من أشهر أغانيه التي حطمت العديد من الأرقام القياسية في عالم الفن، حيث حظي الضيوف بأمسية موسيقية مذهلة ضمن أجواء احتفالية مبهرة.

وتواصل القرية العالمية من خلال احتضانها سلسلةً من الفعاليات والعروض والحفلات الغنائية خلال موسمها الـ29، ترسيخ مكانتها وجهةً ترفيهيةً رائدة تتيح لضيوفها تجارب استثنائية ومميزة.