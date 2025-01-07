«ليالي الخوانيج» عامرة بالموسيقى وصنوف الإبداع والترفيه

تدعو وجهة «الخوانيج ووك» زوّارها خلال هذا الشهر للاستمتاع بفعالية «ليالي الخوانيج» الترفيهية، والتي تجمع بين العروض الموسيقية الحيّة والفعاليات الخارجية في الهواء الطلق وتقدّم أشهى المأكولات للاستمتاع بأجواء موسم الشتاء المميّزة.

تُحيي هذه الوجهة المميزة بأضوائها وأجوائها النابضة بالحياة عروضاً موسيقية حيّة على العود والقانون، من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 10:00 مساءً، كل يوم جمعة وسبت وأحد حتى 16 فبراير المقبل، لتملأ ألحان الموسيقى العربية التقليدية أرجاء «الخوانيج ووك».

وسيحظى الزوّار بفرصة لتناول الطعام في الهواء الطلق في مجموعة من أشهر مطاعم الوجهة على أنغام الموسيقى الحيّة، واستكشاف المتاجر الداخلية للاستفادة من أفضل العروض الشتوية.

وتقدم «ليالي الخوانيج» عطلة نهاية أسبوع استثنائية، تجمع بين أنغام الموسيقى العربية، والنكهات الشهية، والأجواء الاحتفالية التي تضمن لحظات مبهجة لكل أفراد العائلة.