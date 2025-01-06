عالم صيني يستلهم من أغانٍ تايوانية أسماء عناكب اكتشفها

أطلق عالم صيني على 16 نوعاً جديداً من العناكب اكتشفها تسميات استوحاها من أغنيات للفنان الموسيقي التايواني الشهير جاي تشو، ولقيت تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي. وأورد الأستاذ في جامعة تونغرن بمقاطعة كويتشو (جنوب غرب الصين) مي شياو تشي قائمته للعناكب في مقال نشرته في ديسمبر الفائت المجلة الأكاديمية «أبحاث علم الحيوان: تنوع وحفظ».

وانتشر مقاله منذ ذلك الحين على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ حظي الوسم المخصص له على منصة المدونات الصغيرة الصينية «ويبو» بأكثر من 26 مليون مشاهدة منذ الأربعاء.

وأطلق العالم مثلاً على عنكبوت يبلغ طوله 3.5 مليمترات تسمية «جو نجمي» في إشارة إلى أغنية حب من ألبوم جاي تشو الأول الصادر عام 2000.

واختار لآخر اسم «قوس قزح» ولثالث «قبضة التنين»، وأطلق على واحد لقب «غفران». ويعد المغني التايواني تشو البالغ 45 عاماً والمعروف بأغنيات الحب أحد أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم بلغة الماندرين، وبيع من ألبوماته أكثر من 30 مليون نسخة.

وقال الباحث مي شياو تشي لوكالة الأنباء الصينية: «إن تسمية العناكب بأسماء أغاني جاي تشو تجعل البحث العلمي أقرب إلى عامة الناس».

