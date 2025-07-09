هيثم يوسف يحيي حفلاً في دبي 5 سبتمبر المقبل

يحيي الفنان هيثم يوسف، الشهير بلقب «أمير الحب» حفلاً فنياً على مسرح «دبي أوبرا» في 5 سبتمبر المقبل.

وسيكون الجمهور على موعد مع أمسية حافلة بالأعمال الغنائية الرومانسية التي تحملهم إلى الزمن الجميل، حيث سيقدم الفنان باقة متنوعة من أروع أغانيه التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير في العالم العربي.

ولد المغني وكاتب الأغنيات والملحن العراقي هيثم يوسف في بغداد، وجذب الأسماع إليه للمرة الأولى في العام 1989 بأغنيته الناجحة «ما أصالحك»، وأطلق منذ ذلك الحين مجموعة واسعة من الأغنيات المميّزة، بما فيها تلك التي صارت تُعتبر من أغنيات الحب العربية الخالدة، مثل «أحباب الروح» و«صبر أيوب» و«ليش اختلف» و«يا شوق».

ويمتلك هيثم يوسف خبرة فنية تمتدّ إلى أكثر من 30 عاماً، كرّس خلالها قاعدة واسعة من المعجبين في المنطقة، بفضل أسلوبه الذي يجمع بين السرد القصصي الشعري والنغمات المبتكرة. ويشكل هذا الحفل فرصة نادرة للاستماع إلى أشهر الأغنيات الرومانسية في الموسيقى العربية.