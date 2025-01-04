نيل يونغ يشارك في «غلاستونبري»

تراجع مغني موسيقى الفولك نيل يونغ أمس عن قراره الانسحاب من مهرجان غلاستونبري الإنجليزي الشهير غداة انتقاده جوانب تنظيمية فيه، موضحاً أن قراره السابق استند إلى «خطأ في المعلومات» التي تلقاها.

وكان الفنان الأمريكي الكندي البالغ 79 عاماً اتهم المهرجان بالوقوع «تحت سيطرة» هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، شريكة الحدث الذي يقام من 25 إلى 29 يونيو. وكتب على موقعه الإلكتروني أمس: «بسبب خطأ في المعلومات التي تلقيتها، قررت عدم المشاركة في غلاستونبري، وهو الأمر الذي أحببت دائماً أن أفعله.

ولكن لحسن الحظ، عاد المهرجان إلى رزنامتنا ونحن نتطلع إلى المشاركة فيه». وعَلَّل نيل يونغ أول من أمس انسحاب فرقته «ذي كروم هارتس» بقوله: «لقد أرادت (بي بي سي) منا أن نفعل الكثير من الأشياء بطريقة لا تتماشى مع تطلعاتنا».