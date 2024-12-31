روائع العروض العالمية في ضيافة دبي مطلع 2025

تستضيف دبي خلال بداية يناير عروضاً مسرحية متنوعة تضفي مزيداً من الألق والبهجة على أجواء الإمارة، من أبرزها عرض مذهل بعنوان «بلوما» من «سيرك دي ليبان»، 2 يناير المقبل، حيث تأخذكم الأجواء المبهرة في الخيمة المصممة خصيصاً لهذا العرض في «دبي فستيفال سيتي مول» إلى عالم مليء بالحركة والتشويق.

وسيعيش الحضور روعة أداء الألعاب البهلوانية والحركات المسلية وغير المسبوقة للمهرجين، والعروض المليئة بالحركة والألوان والمرح. تدور قصة هذا العمل حول فتاة صغيرة تحقق حلمها بالطيران من خلال ثقتها بقدراتها الاستثنائية، في سياق أحداث مشوقة وعروض ثلاثية الأبعاد مبتكرة، وإسقاطات مشهدية ترتقي بهذه التجربة الفريدة التي لا تتكرر.

«أبراكادابرا 2»

تُعرض على مسرح «دبي أوبرا» 4 و5 يناير المقبل المسرحية الكوميدية الكويتية «أبراكادابرا 2»، حيث تأخذ الحضور في رحلة مليئة بالمرح والمتعة من خلال المواقف المضحكة، والأحداث الكوميدية في المسرح.

يشكل هذا العرض المسرحي امتداداً للجزء الأول منه، وتدور أحداثه حول فرقة مسرحية شهيرة تستعد لتقديم أضخم عرض لها في المدينة، في يوم يتزامن بالصدفة مع حفل أداء اليمين لضابط شرطة جديد. الصدمة التي فاجأت الجميع كانت أن أول الأوامر التي أصدرها الضابط تضمنت إغلاق جميع المسارح في المدينة، ليقع الناس في حيرة من أمرهم بين التزامهم بالأوامر الجديدة، وحبهم للفنون المسرحية.

ويقام عرض عمل الباليه الموسيقي المسرحي «كسارة البندق»، للمؤلف الموسيقي الروسي الشهير «بيوتر إليتش تشايكوفسكي»، على «مسرح زعبيل»، من 7 إلى 9 يناير المقبل.

والعرض من إعداد «فاسيلي فاينونين»، وتؤديه على المسرح «فرقة البايه الوطني الإيطالية»، حيث ستنشر الفرح في نفوس كل من يشاهدها في «جميرا زعبيل سراي» من خلال مشاهد مثل رقصة الثلج وموكب جنود اللعبة والموسيقى النابضة بالحيوية. يشارك في هذا العمل العازفان المنفردان «أوكسانا بونداريفا» و«ليوناردو دي تشيتشي»، اللذان سيقدمان أداءً موسيقياً يحاكي موسم الأعياد.

يروي باليه «كسارة البندق» قصة فتاة صغيرة تدعى «كلارا»، تتلقى هدية هي عبارة عن كسارة بندق غريبة، تدب فيها الحياة عند منتصف الليل، وتساعدها «كلارا» في الانتصار على عدوها «ملك الفئران»، ثم تتحول كسّارة البندق إلى أمير يأخذ «كلارا» في رحلة تشبه الأحلام. القصة مقتبسة من رواية «أرنست تيودور هوفمان»، وتتميز العروض بفقرات احتفالية وموسيقى تصويرية آسرة.