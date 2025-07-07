أوزي أوزبورن يحيي حفلته الأخيرة مع فرقة «بلاك ساباث»

كانت الحفلة الأخيرة للمغني أوزي أوزبورن مع فرقة «بلاك ساباث» مساء السبت في مدينة برمنغهام البريطانية مؤثرة لآلاف المعجبين الذين حضروها، واختتمت بأغنية «بارانويد» الشهيرة.

وبكلمة «أحبكم!»، توجه المغني المحبوب إلى الجمهور الذي سانده في كل لحظة من هذه الحفلة التي ستكون الأخيرة له مع الفرقة، والتي أراد لها أن تكون في مدينته، محاطاً بأهم نجوم موسيقى الميتال.

ويعاني أوزبورن، الملقب «أمير الظلام» والبالغ السادسة والسبعين، من مرض باركنسون منذ سنوات.

وخلال الحفلة، كان النجم، جالساً على عرش صنع خصيصاً له، وغنى منه، فيما أحاطت هالتان سوداوان بعينيه المحمرتين.

وكانت الحفلة، التي رافقه فيها زملاؤه في فرقة «بلاك ساباث»، بمثابة وداع مؤثر أمام عشرات الآلاف من محبي الميتال، الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لمواكبة إطلالته في ملعب نادي أستون فيلا لكرة القدم.

وكان الجمهور يردد مع الفنانين الأغنيات التي يحفظها عن ظهر قلب بحماسة.