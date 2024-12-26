حسين الجسمي يشدو في القرية العالمية 5 يناير

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستضافة أمسية مميزة احتفاء بالموسيقى الخليجية مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، على المسرح الرئيسي 5 يناير المقبل، ليقدم حفلاً مميزاً بدعم من «روتانا»، والذي يمثّل وبلا شك إحدى أبرز فعّاليات الموسم الــ 29 للقرية العالمية.

ويُعد حسين الجسمي من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، حيث حقّق نجاحاً ساحقاً خلال مسيرته الفنية التي تخطّت عقدين من الزمن، وأسر قلوب الملايين من المعجبين في الشرق الأوسط والعالم العربي بصوته العذب وأدائه المتألق وأغانيه المتميزة. وسيقدم الجسمي مجموعة من أشهر أغانيه لجمهور القرية العالمية في تجربة موسيقية استثنائية. كما تجدر الإشارة إلى أن إذاعة «الخليجية 1009» هي الشريك الإذاعي الرسمي للحفل.

وتُقام سلسلة الحفلات الغنائية للموسم الـ 29 على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، وحضورها متاحٌ لجميع ضيوف الوجهة ضمن تذكرة الدخول.