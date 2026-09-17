ماريلين نعمان تحيي حفلاً في دبي 6 أكتوبر

تُحيي الفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان حفلاً على مسرح «دبي أوبرا» في 6 أكتوبر المقبل، في أمسية موسيقية تلتقي فيها الأغنيات العاطفية الكلاسيكية بالأنماط المعاصرة، وسط أجواء حافلة بالموسيقى والإحساس.

وتقدّم نعمان خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياتها، من بينها «نشاز» و«5 دقائق» و«ليش ما بترجع» و«أنا مين»، لتشارك جمهورها تجربتها الموسيقية الخاصة وصوتها الآسر الذي استطاع أن يلفت الأنظار في المشهد الغنائي العربي.

وتتميّز نعمان بأسلوب فني يمزج بين الموسيقى العربية التقليدية وإيقاعات البوب الغربية، إلى جانب قدرات صوتية وثقافة موسيقية تتيح لها التنقل بين لغات وأنماط غنائية متعددة بأداء يحمل بصمتها الخاصة.