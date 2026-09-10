«دبي أوبرا» تحتفي بـ10 سنوات من التميز

تحتفل «دبي أوبرا» بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في فعالية تقام اليوم، وتتضمن مؤتمراً صحافياً وجملة فعاليات. كما ينظم حفل استثنائي تتصدره مغنية السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، بمشاركة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمايسترو أحمد فرج، وجوقة المهرجان.

ويشهد الحفل/الأمسية تقديم العرض العالمي الأول لعمل أوركسترالي جديد من تأليف محمد مدحت، إلى جانب مختارات من الأوبرا وأشهر الكلاسيكيات العربية، وعرض «الاحتفاء بالحركة» الذي يقدم العمل الشهير «قطعة زمنية» ليان مارتنز، بأداء كاين وارد وإضاءة رودي بارا من باليه أوبرا ليون، وذلك ضمن مبادرة «انعكاسات الرقص».

ويفتتح باليه زواج فيغارو في 17 ـ 19 سبتمبر الجاري موسم الذكرى العاشرة لدبي أوبرا ، الذي يثري منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، إذ يقدم عرضاً مبهراً يقدمه الباليه الوطني الأوكراني لرائعة موزارت «زواج فيغارو»، بالتزامن مع الذكرى الـ270 لميلاد موزارت.

ومن خلال تصميم حركي تعبيري وأداء فني رفيع وأزياء فاخرة، يقدم العمل رؤية جديدة وساحرة لهذه التحفة الكوميدية الخالدة. ومن بين الحفلات الأخرى، حفل المغنية والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان جمهورها، في 6 أكتوبر بدبي أوبرا.

وفي 8 أكتوبر 2026، تقدم فرقة إيمي واينهاوس، حفلاً موسيقياً تحتفي فيه بالموسيقى الخالدة والإرث الفني لإيمي واينهاوس، بقيادة مديرها الموسيقي وصديقها المقرب ديل ديفيس.

وتعرض في 9 و10 أكتوبر، مسرحية «مهندس الذوق العام»، التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يعيشان واحدة من أجمل وأكثر مراحل حياتهما غرابة، وهما ينتظران مولودهما الأول.

وبين التقلبات العاطفية وسوء الفهم والمواقف الطريفة، يحاولان اجتياز هذه الرحلة بسلام، وهما يحلمان بأن يصبح طفلهما يوماً ما «مهندساً للذوق العام».

وبقيادة أندريه رييس، مؤسس فرقة «جيبسي كينغز» الأسطورية، يصل عرض «جيبسي كينغز السيمفوني» في 22 أكتوبر، إلى دبي أوبرا في تجربة أوركسترالية مذهلة تعيد تقديم موسيقى الرومبا والفلامنكو الشهيرة للفرقة.

عالم ساحر

كما يأخذ عرض «تيتيزيه – حلم من البندقية»، في 29 و31 أكتوبر، الجمهور إلى عالم ساحر تتداخل فيه الحقيقة والخيال من خلال الألعاب البهلوانية المذهلة وفنون المهرجين والمسرح الحركي والموسيقى الحية. ويستلهم العرض غموض مدينة البندقية وجمالها، ويجمع عشرة فنانين استثنائيين في رحلة حالمة تزخر بالدهشة والفكاهة والسحر البصري.

وفي مطلع نوفمبر، يقدم المغني وعازف البيانو والمؤلف البريطاني بنجامين كليمنتين، بصوته الفريد وأسلوبه الموسيقي الذي يتجاوز التصنيفات التقليدية، حفلاً يجمع فيه بين البوب التجريبي والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والجاز.

ومنذ ألبومه الأول الحائز على جائزة ميركوري «آت ليست فور ناو»، رسخ كليمنتين مسيرة عالمية ناجحة من خلال ألبومات حظيت بإشادة واسعة وعروض حية آسرة.

كلاسيكيات

كما يعيد عرض «كلاسيكيات وزارة الصوت» في 7 نوفمبر، تقديم أشهر موسيقى النوادي والحفلات بأسلوب أوركسترالي ضخم، محولاً أشهر مقطوعات موسيقى الرقص إلى أعمال سيمفونية قوية.

وبقيادة المايسترو ديفيد ماهوني، ومع عرض مبهر للصوت والإضاءة، تمزج هذه التجربة الاستثنائية بين الحنين إلى الماضي والطاقة المعاصرة.

بعد نجاح عروضه السابقة في دولة الإمارات ونفاد تذاكر حفلاته الجماهيرية، يعود نجم الكوميديا العالمي تريفور نواه إلى دبي أوبرا لتقديم عرضين حميميين يومي 25 و26 نوفمبر.

وتجتمع هبة طوجي وإبراهيم معلوف في أمسية استثنائية واحدة بعنوان «على الطريقة الفرنسية»، في 27 نوفمبر 2026 بحفل موسيقي، حيث يمتزج صوت طوجي القوي مع عزف معلوف المتميز على آلة الترومبيت ومؤلفاته الموسيقية.

ويقدم على مسرح دبي أوبرا في 2 ديسمبر، عروس القيصر – مسرح البولشوي، في أول جولة رسمية له في دولة الإمارات، ذلك بتنظيم مشترك بين دبي أوبرا و«آرت سيزنز»، من خلال أوبرا ريمسكي كورساكوف الشهيرة «عروس القيصر».

وفي 3 ديسمبر 2026 تحتضن دبي أوبرا موسيقى سيمفونية وموسيقى الحجرة، حيث يقدم مسرح البولشوي الأسطوري أول جولة رسمية له في دولة الإمارات لمدة خمسة أيام على مسرح دبي أوبرا ، بتنظيم مشترك مع «آرت سيزنز»، مستعرضاً أرقى تقاليد روسيا في الأوبرا والأوركسترا والباليه.

كما تعرض «كسارة البندق» لمسرح البولشوي، بين 4 و6 ديسمبر، ضمن أول جولة رسمية لمسرح البولشوي في دولة الإمارات، حيث تقدم دبي أوبرا ، بالتعاون مع «آرت سيزنز»، رائعة تشايكوفسكي الشهيرة «كسارة البندق».

ومن بين العروض الأخرى، احتفال موسيقي في 11 ديسمبر 2026 بالذكرى العاشرة لدبي أوبرا ، يعود فيه عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الشهير غي مانوكيان ليقدم عرضه العاشر على مسرحها، بعد تسعة عروض سابقة نفدت تذاكرها بالكامل.

كما يحل العازف الموسيقي دينيس ماتسويف في 16 ديسمبر ضيفاً على دبي أوبرا مقدماً أمسية استثنائية من الموسيقى الكلاسيكية تتميز ببراعته الفنية وحضوره القوي.