لطيفة بنت محمد: «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» تعكس رؤية الإمارات في تحفيز المبدعين

أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها بالمبدعين الإماراتيين في الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي، الذين تميّزوا خلال العرض الذي قدموه في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن قاعة «كارنيغي العريقة»، وذلك بدعم من «منحة دبي الثقافية»، مؤكدة سموها في تدوينة لها ضمن صفحتها على منصة «إكس» أرفقتها بلقطات لأداء الأوركسترا وتصريحات لأعضائها، أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية الإمارات في تمكين الشباب المبدعين وتشجيعهم.

تألق

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد في التغريدة: «نفخر بشباب الإمارات المبدعين، من «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، الذين تألقوا بعرض تاريخي في قاعة كارنيغي العريقة في نيويورك.. سبعون موهبة من الإمارات شكّلوا أول أوركسترا من المنطقة تحجز مكانها على هذا المسرح العالمي، بدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية»».

‏وتابعت سموها: «يعكس هذا الإنجاز رؤية الإمارات في تمكين الشباب واحتضان إبداعاتهم، ويؤكد التزامنا بدعم الإبداع والمبدعين ونشر ثقافتنا في العالم».