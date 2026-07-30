نانسي عجرم تشدو في دبي 24 أكتوبر

تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» بدبي في 24 أكتوبر المقبل.

وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة ومنها «يا طبطب ودلع»، «لون عيونك»، «ما تيجي هنا»، «عم بتعلق فيك»، و«آه ونص» وذلك وسط مؤثراتٍ بصرية مبهرة وأجواء حماسية في احتفالية بالصوت والكلمة والموسيقى.

ويُنتظر أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً من محبي نانسي عجرم، في ليلة تجمع بين الطرب والاحتفال، وتستعيد خلالها النجمة اللبنانية مجموعة من أبرز محطاتها الغنائية التي رسخت حضورها في الساحة الفنية العربية.

يُذكر أن نانسي عجرم تتميز بصوتها العذب وحضورها اللافت على المسرح، وقد نجحت على مدار مسيرتها الفنية في تقديم مجموعة واسعة من الأغاني التي حققت انتشاراً كبيراً.