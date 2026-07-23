«مهرجان أبوظبي» 10 أكتوبر

تنطلق خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 19 ديسمبر، المقبلين، في العاصمة أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي 2026، تحت شعار «حكمة الثقافة».

ويحتفي المهرجان هذا العام بدولة الإمارات باعتبارها نموذجاً حياً يجسد حكمة الثقافة، ومنصة عالمية للحوار والتبادل الثقافي.

ويأتي البرنامج الرئيسي في العاصمة امتداداً للنجاح المتواصل الذي حققه برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، والذي استقطب هذا العام، حتى الآن، أكثر من 142 ألف زائر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والنمسا وإسبانيا ولبنان.

وستدشن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، موسم مهرجان أبوظبي 2026، بأمسية سيمفونية مميزة في «الاتحاد أرينا» يوم 10 أكتوبر، بقيادة فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي.

وبالتوازي مع البرنامج الفني، واحتفالاً بإعلان الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة، يواصل المهرجان تقديم مبادراته المجتمعية والتعليمية؛ إذ سيستقبل في نوفمبر «بينالي الأطفال».