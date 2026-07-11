مهرجان دُفة الدولي الـ 50 ينطلق الجمعة

تنطلق الجمعة في تونس، فعاليات الدورة الخمسين من مهرجان دفة الدولي، أحد أعرق المهرجانات الدولية، وذلك بعرض فني متنوع يحتفي بالأغنية التونسية والعربية، إذ تفتتح برامجه الفنانة شيماء هلالي التي تحمل مشاركتها طابعاً خاصاً، إذ تجدّد من خلالها لقائها بجمهور المهرجانات في تونس، عبر عرض أُعدّ خصيصاً لهذه المناسبة يعكس مسيرتها الفنية ورصيدها الغنائي المتنوع.

وشكّل المهرجان على امتداد عقود موعداً فنياً وثقافياً بارزاً، حيث استضاف نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين في واحد من أجمل المسارح الأثرية المفتوحة في العالم.

كما ستشهد سهرة الافتتاح عرض فيلم وثائقي يوثق أبرز المحطات التي مر بها المهرجان منذ تأسيسه، احتفاء بمسيرته الثقافية. ومن المنتظر أن تشكل سهرة الافتتاح انطلاقة فنية تليق بالاحتفال بخمسينية مهرجان دفة الدولي، من خلال لقاء يجمع شيماء هلالي بجمهورها على مسرح «ركح»، أحد أعرق المسارح الأثرية في العالم.

وأعربت الفنانة شيماء هلالي عن سعادتها بمشاركتها في حفل افتتاح الدورة الخمسين لمهرجان دُفة الدولي، قائلة:

«إن الأداء على «ركح» المسرح الأثري بدفة لشرف كبير لأي فنان، وتزداد قيمة هذه اللحظة عندما يتعلق الأمر بافتتاح اليوبيل الذهبي لمهرجان يحمل كل هذا التاريخ والرمزية. وقد حرصت على إعداد عرض خاص بهذه المناسبة، أرجو أن يلامس وجدان الجمهور التونسي والعربي».