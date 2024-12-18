«دبي للتسوق».. 35 حفلاً موسيقياً وفعالية ترفيهية مذهلة

سيكون سكان دبي وزوارها على موعد مع أفضل الفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية، والعروض الفنية المبهجة، واحتفالات رأس السنة الجديدة الرائعة التي يقدمها كوكبة من ألمع النجوم خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويحتفل في دورته الحالية بمرور 30 عاماً على انطلاقه، حيث يقدم المهرجان أكثر من 35 حفلاً موسيقياً وفعالية ترفيهية مذهلة.

وتستضيف دبي على مدار الأسابيع المقبلة مجموعة من العروض الموسيقية متعددة الثقافات، وعروض الأوبرا، والتجارب المسرحية الغامرة، وعروض الكوميديا المضحكة، والفعاليات المجتمعية التي تُقام في أشهر الوجهات على مستوى المدينة.

ويتحول «دبي فستيفال سيتي مول» إلى وجهة للموسيقى كل ليلة من ليالي مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية التي تُقام مساء يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءً.

وتشمل قائمة النجوم المشاركين في الحفلات يارا منى يوم 21 ديسمبر الجاري، وهمس فكري يوم 4 يناير المقبل، وإبراهيم السلطان يوم 11 يناير القادم. كما يحيي الفنان المصري محمود العسيلي يوم 31 ديسمبر الجاري حفلاً احتفاء بقدوم السنة الجديدة 2025.

وتعود العروض الحية لبرنامج المواهب الشهير إكس فاكتور، الذي يُقام بالشراكة مع تلفزيون دبي وفي إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً.

ويتنافس المشاركون من المغنين والفرق الموسيقية للحصول على اللقب أمام لجنة التحكيم التي تتكون من النجم راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد، للوصول إلى المنافسة النهائية من البرنامج التي تُقام يوم 12 يناير المقبل.

«كوكاكولا أرينا»

وفي «كوكاكولا أرينا» يقام حفل «كوكوميلون: غنوا معنا» يومي 20 و31 ديسمبر الجاري، حيث ترحب المعلمة المفضلة لدى «كوكو ميلون» «أبلبيري» بالجمهور وترافقهم مع «جيه جيه» وأصدقائه في مغامرة موسيقية مذهلة، يتعلم خلالها الأطفال جوانب قيمة من «دروس الحياة» في عرض جذاب وممتع لجميع أفراد العائلة.

وسيستمتع الجمهور بالعرض الكوميدي الرائع الذي يقدمه الفنان الروسي بافيل فوليا يوم 6 يناير القادم، فيما تمتلئ الأجواء بموسيقى البوب والروك يوم 7 يناير المقبل، حيث تقدم المغنية الروسية الشهيرة زمفيرا حفلاً موسيقياً مذهلاً. ويشارك نجما الموسيقى العربية الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة في احتفالات مهرجان دبي للتسوق من خلال حفل موسيقي يُقام يوم 10 يناير، حيث يستمتع عشاق الموسيقى بأمسية لا تُنسى.

«دبي أوبرا»

وفي «دبي أوبرا» يُقام العرض المسرحي الكلاسيكي «كسارة البندق» من يوم غد الخميس 19 ديسمبر حتى 22 الجاري، بمشاركة «مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا» من كازاخستان، وتحت الإشراف الفني ليوري جريجوروفيتش. ويقدم نجم الكوميديا البريطاني الشهير آل موراي عرضاً رائعاً يوم 20 يناير القادم.

ويحيي المطرب المصري هاني شاكر حفلاً موسيقياً يوم 26 ديسمبر الجاري، ليقدم فيه مجموعة من أجمل أغانيه. وتحتفي الفرقة البريطانية الشهيرة The Kingdom Choir بمرور ثلاثة عقود من الموسيقى يوم 28 ديسمبر الجاري، من خلال تقديم مجموعة من أشهر أعمالها، فيما تصعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم على خشبة المسرح يوم 29 ديسمبر الجاري لتحيي حفلاً موسيقياً رائعاً يخلق لدى الجمهور ذكريات لا تُنسى مع صوتها المميز وأغانيها المحبوبة.

وسيستمتع الجمهور بالمسرحية الكوميدية الكويتية «أبراكادابرا2» يومي 4 و5 يناير المقبل، حيث تقام العروض مرتين يومياً في أمسية من الضحك المتواصل والكوميديا الراقية.

ويستضيف مسرح زعبيل، العرض المسرحي الموسيقي «الدكتور سوس»، والذي يُقام من 20 وحتى 24 ديسمبر، ويقدم تجربة مسرحية ممتعة ومثالية لموسم العطلات.

يستضيف مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 عرض «الساحر أوز» حتى 26 ديسمبر الجاري، حيث تسافر «دروثي» و«توتو» في رحلة على طريق مرصوف بالطوب الأصفر، يصاحبهما موسيقى تصويرية رائعة، مما يقدم تجربة مسرحية نابضة بالحياة.

يقدم فريق «دبي بانتو» نسخة جديدة من عرض «علاء الدين» على مسرح فندق جميرا بيتش والذي انطلق أمس ويستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، حيث يجمع العرض بين الكوميديا والموسيقى والاستعراضات المبهرة، مما يخلق تجربة عائلية مذهلة.

احتفالات رأس السنة

تنطلق احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة مع الدي جي الشهير جويل كوري في «زيرو غرافيتي» بدءاً من يوم 31 ديسمبر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأشعة الشمس طوال النهار، ومشاهدة آخر غروب في عام 2024، واستقبال حفل 2025 في أجواء مليئة بالترفيه والمرح.

ويستقبل شاطئ «باراستي» عام 2025 بحفل دي جي نيكي روميرو الأسطوري في ليلة رأس السنة الجديدة مع عروض النار الراقصة، والمشي على العصي، إلى جانب عرض ضوئي مذهل بالليزر.

ويستضيف فندق أتلانتس النخلة احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يحيي أيقونة الموسيقى العالمية النجم الأمريكي ليونيل ريتشي حفلاً موسيقياً لا يُنسى وسط ديكور مبهر يحاكي أجواء «برودواي»، إلى جانب عروض مسرحية، وعروض ترفيهية جوالة تختتم بعرض ألعاب نارية مذهل لاستقبال عام 2025.

ويضيء برج خليفة سماء مدينة دبي مع عروض الألعاب النارية والليزر والإسقاطات الضوئية المتراقصة على الإيقاعات الموسيقية للترحيب بالعام الجديد تعكس أجواء دبي النابضة بالحياة.