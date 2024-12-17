«إكس فاكتور دبي».. أصوات غنائية مميزة تستحوذ على تصويت الجمهور

مفاجآت فنية عديدة رافقت الحلقة السابعة من برنامج «إكس فاكتور دبي» الذي يعرض على تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، حيث شهدت منافسات قوية بين مجموعة المشتركين الذين نجحوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة في الاستحواذ على أصوات الجمهور، ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم في البرنامج الذي يُعد من أهم وأكبر البرامج الغنائية في المنطقة العربية، ويجمع نخبة من أصحاب المواهب الغنائية الذين يطمحون للحصول على اللقب، ليعكس ذلك ما تبذله مؤسسة دبي للإعلام من جهود تهدف إلى الارتقاء بقطاع الموسيقى المحلي والعربي، والإسهام في تطوير الكفاءات الموسيقية العربية، وتحقيق رؤى دبي الهادفة لأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026.

أصوات جميلة

حلقة «إكس فاكتور دبي» التي عرضت على الهواء مباشرة من دبي فستيفال سيتي مول بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جاءت مليئة بالأصوات الجميلة، حيث انطلقت على وقع أداء جماعي لأغنية «رهيب» للفنان عبدالمجيد عبدالله، لتشكل هذه الافتتاحية إشارة إلى أهمية الأصوات المتنافسة في البرنامج الذي يشكل إضافة نوعية لجدول فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق الغني بالتجارب المذهلة التي تغطي كافة أرجاء الإمارة على مدار 38 يوماً، ما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

8 مواهب عربية

وقد شهدت الحلقة إطلالة 8 مواهب غنائية عربية، تمكنوا من نيل إشادة أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان الإماراتي فايز السعيد، وذلك بعد تقديمهم أداءً مميزاً على المسرح، ما زاد من حدة المنافسة فيما بينهم، ففي الوقت الذي قدم فيه عبدالرحمن الحلبي أغنية «زيديني عشقاً»، نجح مجيد خالد في إقناع لجنة التحكيم بخامة صوته، لتطل فرقة بنات الهاشم على المسرح باستعراض مميز، فيما قدم إبراهيم من العراق أداء متكاملاً استحق عليه وصف «الفنان الكبير»، بينما نالت روان من مصر استحسان أعضاء لجنة التحكيم، ليتمكن الأردني هاشم الرقاد من خطف أنظار الجميع بفضل أدائه المميز، لتستحق حبيبة سعيد تصفيق الجمهور، فيما توقعت لجنة التحكيم مستقبلاً ومكانة مهمة للمشترك ناصر المشاري.

ورغم صعوبة الاختيار بين المواهب الثمانية المتنافسة، إلا أن نتيجة تصويت الجمهور ساهمت في إدخال فرقة بنات الهاشم وحبيبة سعيد في دائرة الخطر بعد حصولهما على أقل نسبة من الأصوات، ليأتي اختيار أعضاء لجنة التحكيم لصالح حبيبة سعيد ليمنحها ذلك بطاقة عبور للحلقة المقبلة، ما أجبر فرقة بنات الهاشم على مغادرة البرنامج، على أمل أن يتمكن من مواصلة مشوارهن الفني، بعد نجاحهن في الوصول إلى مرحلة النصف نهائيات.

إطلالة وإشادة

وتمثلت مفاجأة الحلقة في إطلالة الفنانة المصرية حنين الشاطر، حاملة لقب الموسم الأول من «إكس فاكتور دبي»، حيث قدمت على المسرح أغنية «اسمعوني» للفنانة وردة الجزائرية، لتنال مجدداً تصفيق الجمهور وإشادة الفنان راغب علامة الذي عبر عن اعتزازه بأداء حنين التي راهن عليها كثيراً خلال الموسم الأول، قائلاً: «حنين تستحق لقب المطربة الكبيرة»، فيما عبرت حنين عن سعادتها بالتواجد للمرة الثانية في البرنامج، وقالت: «لقد شكل الموسم الأول من إكس فاكتور دبي مرحلة انطلاقي الأولى، وأعتبر تواجدي فيه للمرة الثانية انطلاقة جديدة لي».

مشاهدات عالية

ومنذ بدء عروض الموسم الثاني نجح برنامج «إكس فاكتور دبي» في جذب انتباه الجمهور، وتحقيق مشاهدات عالية على تلفزيون دبي، ما جعل منه حاضنة إبداعية لأصحاب المواهب الغنائية، تساهم في توجيههم وتوفير ما يحتاجونه من فرص مختلفة، ليعكس البرنامج شمولية المنتج والمحتوى الإعلامي الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام، وقدرته على تلبية تطلعات الجمهور. يشار إلى أن برنامج «إكس فاكتور دبي 2» يبث مباشرة من دبي فستيفال سيتي مول عبر تلفزيون دبي، كل يوم أحد في تمام الساعة 10:30 ليلاً، كما يمكن متابعة حلقاته عبر تطبيق أوان الرقمي.